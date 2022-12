Situation financière inquiétante à l'Université : Huguette Bello s'adresse au président

En effet, dès septembre 2021, nous avons pris acte des retards et des faiblesses qui ont affecté le pilotage et la gestion de la recherche et de l'innovation. Depuis le début de l'année 2022, il a été mis en place, avec les services de l'Université, un dialogue de gestion dont l'objectif est d'échanger sur les points bloquants, sur les difficultés rencontrées au titre des pièces à fournir au regard des exigeantes conditions de paiement des projets.



Le 22 juin 2022 et le 23 septembre 2022, les agents régionaux et universitaires en charge d'administrer ces dossiers se sont retrouvés à l'Hôtel de Région afin d'exprimer leurs requêtes, d'entendre les éclaircissements et de convenir sur les actions à entreprendre pour progresser. A titre indicatif, plus de douze agents de la collectivité régionale ont été conviés à rencontrer le personnel de l'Université. Ces réunions, au regard des orientations prises, se sont prolongées par des réunions bilatérales y compris par des réunions sur site, en particulier pour assurer la complétude des pièces de marchés en octobre 2022.



Nous avons souhaité mettre en place un certain nombre de solutions ad-hoc, bien évidemment compatibles avec les exigences de gestion des fonds européens, afin d'accélérer la liquidation de tout ou partie des demandes formulées. Il a notamment été ainsi confirmé qu'à titre dérogatoire, les demandes formulées ne seraient plus analysées globalement, mais de manière analytique par type de dépenses présentées, pour permettre la certification et donc le paiement des justificatifs complets et au surplus au regard des pièces complètes. Il a été également proposé à l'Université de La Réunion de consolider et de transmettre la liste des dossiers dont les montants sont les plus importants, pour qu'ils fassent l'objet d'un traitement prioritaire afin de maximiser les montants de certification. Enfin, deux personnes ont été recrutées et intégralement affectées au traitement des dossiers de l'Université.



Sur la forme, donc, je vous confirme mon étonnement de lire dans la motion précitée "l'absence de réaction suffisante des institutions concernées".



D'autant que les avances obtenues fin octobre démontrent une première accélération de ces certifications, au regard des mesures prises et d'une plus grande compréhension des pièces à fournir d'une part et à analyser d'autre part. J'ai demandé à mes services d'accélérer ce rythme et de maintenir avec vos services les échanges réguliers pour résoudre les points de blocages ponctuels.



Comme évoqué lors d'une nouvelle réunion le 9 novembre dernier, élargie aux enseignants chercheurs en charge des projets de recherche, les sommes pouvant être débloquées, au regard du travail fourni actuellement entre la Région et l'Université, permettraient d'apporter des réponses financières concrètes en cette fin d'année.



Ce qui n'est pas contestable, c'est volonté de la Région Réunion d'accompagner la réussite de l'Université dans le cadre de ses activités primordiales pour le développement de notre île. Vous le savez, la Région Réunion est engagée au quotidien pour relever tous les défis et faire de La Réunion une terre de progrès. Nous considérons l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation comme un investissement à long terme dans le développement humain et le développement économique de notre territoire.



Aussi, la collectivité régionale de La Réunion a-t-elle choisi de prendre part activement dans le développement de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et de s'investir dans une stratégie régionale qui concourt à accroître l'agilité individuelle et collective, à créer de la valeur économique et à réussir les transitions sociétales de notre île afin de contribuer au progrès social du pays.