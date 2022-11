Situation financière difficile à l'Université : "Le dépôt d'un préavis de grève n'est pas à exclure"

Suite à la publication d’un communiqué de presse du rectorat en date du 23/11/2022 faisant porter toute la responsabilité de la crise que vit actuellement l’université à ses agents (chercheurs et BIATSS) et devant les fortes inquiétudes exprimées par la communauté universitaire, la section universitaire du Sgen-CFDT Réunion appelle l'ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion le vendredi 25/11 à midi, pour envisager, dans le cadre d’une intersyndicale, les réponses à apporter à la grave crise que vit actuellement l'établissement faute de versements des crédits des appels à projets par le rectorat et la Région Réunion.



Dans ce contexte inédit et en absence de solutions concluantes pour l'ensemble des personnels , le dépôt d'un préavis de grève n'est pas à exclure.



Par ailleurs, la section salue l’intervention de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, alertée sur la situation par l’université, pour débloquer le versement des fonds dus à l’université.



Depuis maintenant plusieurs mois, l'université tente d'obtenir du rectorat et du conseil régional le versement des fonds qu'elle a engagés dans le cadre de projets de recherche ou de projets immobiliers de grande ampleur.



Si le conseil régional met tout en œuvre pour accompagner l'université et trouver des solutions rapides, ce n'est semble-t-il pas le cas du rectorat qui affiche plutôt une forme de mépris comme lors de l'audience que la section a obtenue le 14/11/22 et par la publication le 23/11/22 d’un communiqué de presse à charge.



Ce sont près de 7 millions d'euros que le rectorat doit encore verser à l'université de La Réunion. Cette situation a pour conséquence de mettre en grande difficulté l'université de La Réunion, acteur majeur du territoire et qui vient de fêter ses 40 ans au service de la population.



En effet l'argent a bien été décaissé par l'établissement pour payer les acomptes aux entreprises. Mais faute de versements par le rectorat, l'université ne dispose plus dans sa trésorerie des moyens suffisants pour payer les entreprises mais également pour assurer les rémunérations des 1600 agents pour le mois de décembre. 31 agents en contrats à durée déterminée vont être remerciés faute de financement pour assurer le paiement de leur rémunération. Une quarantaine d’autres pourraient l’être prochainement. Cela alors que la situation budgétaire de l’université est saine. C'est toute l'économie du territoire qui se trouve menacée.



La section ne peut pas accepter cette situation et ne doute pas que l'ensemble des organisations syndicales se mobiliseront, au-delà de leurs divergences, pour défendre les agents de l’université et les salariés des entreprises du territoire qui sont mises en grandes difficultés. Certaines craignent déjà de mettre la clé sous la porte faute d'un règlement rapide. Les représentants de la section SGEN-CFDT de l’Université de La Réunion



Si pour la section universitaire du Sgen-CFDT, l'heure n'est pas à la recherche de responsabilités mais à celle de la recherche de solutions en urgence, il faudra cependant comprendre les raisons d'un tel comportement de l'académie. Elle devrait plutôt être un partenaire de l'université et l'accompagner dans son développement au plus grand profit du territoire.



La section constate au contraire que le Rectorat, de son côté, impute les dysfonctionnements aux agents de l’université qui n’auraient pas géré de façon rigoureuse la « complexité des appels à projets européens ». Ces accusations ne sont pas acceptables. La section universitaire du Sgen-CFDT est prête à utiliser tous les moyens à sa disposition pour défendre les intérêts des agents de l'université ainsi que les intérêts des salariés desentreprises qui travaillent avec elle.



