"Situation financière alarmante au Pôle Régional des Musiques Actuelles"

Le communiqué :



Par ce communiqué de presse, la section syndicale Spektak de la Confédération Générale du Travail de La Réunion souhaite mettre la lumière sur la situation budgétaire du Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion, une association pour le développement et la professionnalisation du secteur des musiques dites “actuelles” financée par des fonds publics de la Région Réunion et de L’État. Ainsi cette association a mis en place depuis plusieurs années des dispositifs d’aide envers la filière musicale parmis lesquels :



- Tournée Générale ou TéGé, un dispositif qui aide à l’embauche les musicien.nes et technicien.nes dans les cafés-concerts partenaires



- Fonds Régional d’Aide à la Mobilité ou FRAM, un dispositif d’aide à la circulation des musicien.nes dans un but de professionnalisation et de rayonnement culturel



Or par l’étude du budget prévisionnel 2023, nous apprenons que les sommes allouées à ces dispositifs seront amputées pour le premier de 48 691 euros c’est à dire une coupe de 45% et de 21 550 euros soit une baisse de 18% pour le second. Cette coupe budgétaire de TéGé va impacter les travailleur.es les plus précaires du secteur qui ont besoin de ces aides à l’embauche pour effectuer le nombre de contrats nécessaires pour accéder au régime d’intermittence du spectacle. Parallèlement la baisse des aides à la mobilité mettra aussi en difficulté les musicien.nes et technicien.nes réunionnais.es car le manque d’opportunités sur notre île, les obligent à “désot la mèr” pour aller faire quelques contrats en France hexagonale pour atteindre ces mêmes 507 heures nécessaires à l’obtention du régime qui leur permet ensuite de vivre et faire vivre leurs familles. Pourquoi ces baisses de budget après tant d’années de bon fonctionnement, Kwalarivé ?



Tout simplement, il n’y a plus suffisamment d’argent dans les caisses du PRMA pour ses dispositifs cités plus haut. La Direction, en place depuis Mars 2020, n’a pas su gérer comme il se doit la répartition des subventions des différents partenaires. C’est sous sa tutelle que nous assistons à un possible naufrage de cet outil collectif au service des professionnel.les du secteur musical.



En effet, lorsque les comptes ont été présentés cette année, les différents partenaires et membres associés ont découvert qu'une subvention régionale a été comptée deux fois et que l’arrêt de fonds européens d’aide à l’emploi n’avait pas été anticipé, laissant ainsi un gros trou dans la caisse soit 129 310,45 euros de déficit au 31 décembre 2022…



Ainsi la direction, pour pallier son incompétence en gestion financière, décide de réduire de manière drastique des aides nécessaires à tout un secteur, cela représente un nombre importants de contrats d’embauche et potentiellement plusieurs tournées annulées pourtant nécessaires aux projets artistiques pour continuer à exister et donc faire vivre les travailleurs du secteur musical.



Cette situation doit cesser, nous demandons aux financeurs de prendre leur responsabilité afin qu’un audit soit diligenté au sein du PRMA pour faire la lumière sur toute cette affaire et nous demandons que ces dispositifs d’aides soient maintenus au même niveau que les années précédentes. Nous considérons que ce n’est pas aux travailleurs du secteur musical de payer pour les errances d’une direction qu’ils n’ont pas nommée ! À chacun ses responsabilités.



De plus nous appelons tous les travailleur.es du secteur à se mobiliser et à être vigilants pour que leurs intérêts soient préservés et leur travail respecté, nous apportons aussi notre soutien aux salarié.es du PRMA qui souffrent de cette situation qui détériore leurs conditions de travail.



Le Bureau de la section syndicale Spektak de la Confédération Générale du Travail de La Réunion