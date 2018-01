Communiqué Situation du CHU de la Réunion : MOBILISATION à partir du 30 janvier 2018





Le Syndicat Santé Sociaux CFDT REUNION estime que la demande d’aide faite au Comité Interministérielle pour la Performance et la Modernisation (COPERMO) pour de financement des bâtiments hospitaliers est légitime au regard des besoins de la Population de la Réunion.



Cependant, nous rappelons que cela avait été déjà acté et validé sans conditions lors de la table ronde ministérielle lors de la grève de mars 2017. Le Comité Technique d’Etablissement composé de tous les syndicats a voté à l’unanimité contre les contre parties demandées dans ce dossier le 22 janvier 2018. La Communauté médicale a voté 5 pour 15 contre et 19 abstentions. La Commission des Soins n’a pas voté favorablement ce Plan de Retour à l’Efficience.



Pour la CFDT, cela traduit les inquiétudes des professionnels du CHU sur les conséquences pour le Personnel et pour la Population si ce dossier était mis en application telle quelle.



La CFDT a déposé un préavis de grève illimitée pour le 30 janvier afin de pouvoir communiquer et expliquer ce que contient vraiment ce dossier mais aussi afin d’ouvrir la porte sociale totalement absente dans ce dossier.

Ainsi par exemple ce dossier prévoit notamment:

- La vente des locaux de Saint Louis

- La fermeture des lits d’hospitalisation de Cilaos

- La suppression nette de 155 postes

- La fermeture de 10% de lits complets

- De nouvelles répartitions de soins NORD SUD

- L’externalisation programmée des secteurs logistiques

- Des expérimentations de regroupements de service pour adapter la flexibilité des personnels

- Un nouveau mode de calcul d’effectif auprès des malades

- Etc...



Mais ce dossier ne prévoit pas la prise en compte de la carrière de plus de 1200 contractuels...qui ne peuvent attendre 2022 L’après COPERMO sera pire que la situation actuelle pour les personnels si des bases d’un suivi social des personnels ne sont pas clairement écrites. Tout cela aura des répercussions sur le Service Public Hospitalier, sur la qualité et sur la sécurité des soins. La CFDT SANTE et la CFDT Réunion appellent tous les salariés, tout secteur confondu, proches et sympathisants de toutes les branches professionnelles de venir soutenir le CHU et ses personnels pour que l’HOPITAL de demain soit plus humain au service de tous les Réunionnais.

Expédit Lock-Fat, secrétaire général SYNDICAT SANTE

Jean-Pierre Rivière, secrétaire général CFDT REUNION Tous derrière le CHU : pour le PERSONNEL aussi ! Les murs ne soignent pas.Le Syndicat Santé Sociaux CFDT REUNION estime que la demande d’aide faite au Comité Interministérielle pour la Performance et la Modernisation (COPERMO) pour de financement des bâtiments hospitaliers est légitime au regard des besoins de la Population de la Réunion.Cependant, nous rappelons que cela avait été déjà acté et validé sans conditions lors de la table ronde ministérielle lors de la grève de mars 2017. Le Comité Technique d’Etablissement composé de tous les syndicats a voté à l’unanimité contre les contre parties demandées dans ce dossier le 22 janvier 2018. La Communauté médicale a voté 5 pour 15 contre et 19 abstentions. La Commission des Soins n’a pas voté favorablement ce Plan de Retour à l’Efficience.Pour la CFDT, cela traduit les inquiétudes des professionnels du CHU sur les conséquences pour le Personnel et pour la Population si ce dossier était mis en application telle quelle.La CFDT a déposé un préavis de grève illimitée pour le 30 janvier afin de pouvoir communiquer et expliquer ce que contient vraiment ce dossier mais aussi afin d’ouvrir la porte sociale totalement absente dans ce dossier.Ainsi par exemple ce dossier prévoit notamment:- La vente des locaux de Saint Louis- La fermeture des lits d’hospitalisation de Cilaos- La suppression nette de 155 postes- La fermeture de 10% de lits complets- De nouvelles répartitions de soins NORD SUD- L’externalisation programmée des secteurs logistiques- Des expérimentations de regroupements de service pour adapter la flexibilité des personnels- Un nouveau mode de calcul d’effectif auprès des malades- Etc...Mais ce dossier ne prévoit pas la prise en compte de la carrière de plus de 1200 contractuels...qui ne peuvent attendre 2022 L’après COPERMO sera pire que la situation actuelle pour les personnels si des bases d’un suivi social des personnels ne sont pas clairement écrites. Tout cela aura des répercussions sur le Service Public Hospitalier, sur la qualité et sur la sécurité des soins. La CFDT SANTE et la CFDT Réunion appellent tous les salariés, tout secteur confondu, proches et sympathisants de toutes les branches professionnelles de venir soutenir le CHU et ses personnels pour que l’HOPITAL de demain soit plus humain au service de tous les Réunionnais. NP Lu 71 fois





Dans la même rubrique : < > Remise en cause de l'autorité environnementale par le Conseil d’État : L'AURC dénonce les élus qui sont contre les développement de La Réunion 2e édition de l'ACRO PEÏ le 10 février à L'Ermitage