Situation de l'École des Musiques Actuelles : La mise au point de la Région

C’est avec étonnement que la Région Réunion prend connaissance des interrogations exprimées à propos d’une prétendue absence d’engagement de la collectivité régionale face aux difficultés financières rencontrées par l’entreprise ”École des Musiques Actuelles”.



Au préalable, il convient de souligner que la Région n’a aucune responsabilité dans ces difficultés.



Bien au contraire, conformément à sa volonté de placer la formation et la culture au cœur de son projet de mandature, et consciente des conséquences d’une fermeture de l’EMA pour les élèves et leurs familles, la Région Réunion s’est toujours tenue aux côtés de l’école et n’a jamais failli dans son soutien.



Pour rappel, alertée suite au retrait de Pôle Emploi (-120 000 euros), la collectivité régionale a mobilisé très tôt ses services qui ont travaillé de concert pour proposer à la fois un nouveau cadre d’intervention pour la formation des stagiaires et une aide au fonctionnement pédagogique sous la forme d’une subvention exceptionnelle.



C’est ainsi que dans un courrier en date du 9 septembre 2022 adressé au directeur de l’EMA, la Région Réunion a proposé une aide globale prévisionnelle de 200 000 euros, ce qui représentait un effort inédit pour une telle structure.



La Région a proposé de mobiliser cette aide à travers 2 dispositifs : une aide de 100 000 euros au titre de l’aide au fonctionnement pédagogique d’établissements d’enseignements en matière culturelle ; et une aide de 100 000 euros correspondant à l’allocation de formation AF2R de 2500 euros par stagiaire.



Cette proposition a été saluée par le directeur de l’EMA en personne qui dans un courrier électronique du 12 septembre 2022 assurait ”prendre la pleine mesure de ce soutien exceptionnel”.



Dans le même temps, la Région Réunion a également initié la recherche de solutions auprès d’autres partenaires publics qui n’ont, hélas, pas abouti favorablement.



Force est de constater qu’à ce jour, pour ce qui concerne la prise en charge de la formation des stagiaires, seulement 27 dossiers sur 40 sont parvenus à notre Direction de la Formation Professionnelle et ils sont pour la plupart incomplets. Concernant la subvention au titre du fonctionnement de l’établissement d’enseignement, nous constatons également que le dossier de demande de subvention n’a toujours pas été complété auprès de nos services.



Ce sont des manquements qui interrogent. Dans le courrier électronique qui nous a été adressé le 12 septembre 2022, le directeur de l’EMA écrivait ne pas avoir ”d’autres choix que d’annoncer très prochainement la fermeture du centre de formation de l’EMA”, en raison d’un déficit financier trop important.



C’est bien le coeur du problème. Les difficultés financières rencontrées par l’EMA relèvent moins d’un enjeu de soutien public que de la question de la bonne gestion d’une entreprise privée.



L’analyse des différents éléments comptables de l’EMA fait apparaître des difficultés financières qui se sont aggravées dans le temps (avec notamment 130 000 euros de dettes de loyers impayés sur deux ans) et qui sont antérieures à la crise COVID. En 2018, la structure était déjà déficitaire et les difficultés de trésorerie existent depuis 2019.



L’entreprise EMA aurait pu bénéficier des aides COVID de l’État si elle n’avait pas continué à fonctionner sur la base de deux salariés à temps plein, le directeur et un autre personnel, les enseignants étant tous des vacataires.



Ces faiblesses structurelles, plus que conjoncturelles, doivent être prises en compte parce qu’il s’agit de financements publics. La question de la capacité de l’EMA à pérenniser son activité avec un modèle économique extrêmement dépendant des aides publiques mérite d’être discutée et envisagée sur un moyen terme.



Soucieuse de l’avenir de l’EMA et comprenant l’inquiétude des étudiants et des parents, la Région reste donc à l’écoute de la direction de l’EMA et réaffirme sa volonté de travailler à la recherche de solutions pérennes.