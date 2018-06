Société Sinimalé présente le projet d'Ecocité à Sébastien Lecornu Véritable serpent de mer porté par les élus de l’ouest, le projet d'Ecocité se joue avant tout devant les tribunaux depuis des années.

La valse des ministres continue devant le projet de l'Écocité insulaire et tropicale à Cambaie. Après la visite d'Annick Girardin en octobre 2017, c'est au tour du Secrétaire d’Etat à la transition écologique Sébastien Lecornu de se faire présenter le projet. Problème : les politiques n'ont plus la main. Le projet vivote entre les tribunaux depuis des années.



C’est dans ce contexte d’incertitudes qui entoure la sortie de terre du projet de ville nouvelle que le secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu s’est malgré tout rendu dans l'ouest cet après-midi. D’abord au siège du TCO au Port où le projet lui a été présenté sur papier, puis sur le terrain, où il a assisté à l'inauguration des premières réalisations de l'opération Cœur de Ville, à La Possession.



Si le projet a de quoi séduire sur papier glacé, il fait l'objet d'un bras de fer entre cabinets d'avocats interposés. Ceux du Territoire de la côte ouest et d'un propriétaire de nombreuses parcelles.



Patrick Chabrier, l’un des plus gros propriétaires du foncier concerné par l’Ecocité, est en effet engagé dans un combat judiciaire avec le TCO. Il y a quatre ans, le 21 juin 2014, tout semblait pourtant se débloquer à l’arrivée de Joseph Sinimalé à la présidence du TCO. La poignée de main franche entre les deux hommes avait eu lieu devant les photographes il y a quatre ans. Un flamboyant avait même été planté à Cambaie, en face du fameux mumtiplexe, pour entériner l’accord d’aménagement concerté des 86 hectares appartenant à la famille Chabrier.



Alors que le projet semblait parti pour se pacifier, là où il avait échoué lors de la précédente mandature d’Huguette Bello, la fixation du prix du mètre carré est venue enrayer la marche en avant, repoussant d’autant la pose de la première pierre qui était initialement prévue en 2020...



Le prix du mètre carré explose



Moins d'un an plus tard en effet, en avril 2015, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Saint-Denis fixait les indemnités pour Patrick Chabrier à un prix de 25 euros le mètre carré. Déjà trop important selon le TCO qui avait fait appel.



En janvier 2016, la procédure en fixation des indemnités d’expropriation faisait passer le mètre carré à 84 euros. Inadmissible pour le TCO qui voyait son projet de ville écologique du futur mis à mal par la somme faramineuse à débourser.



C’est en septembre prochain que se jouera donc l’avenir de l’Ecocité. L’audience en appel est fixée au 24 septembre. Le maintien ou pas du prix au mètre carré accordé au propriétaire Chabrier devrait déterminer de la soutenabilité financière du projet. La première phase des travaux de ce projet de nouvelle ville à 15.000 habitants à l'horizon des 20 prochaines années, avait été programmée à 2020 avant que ne survienne le contentieux.

M.Abat - L.Grondin Lu 2272 fois





Dans la même rubrique : < > Vers une gestion plus efficace des déchets agricoles non-organiques Deux requins pêchés cette nuit à proximité des côtes de Saint-Leu