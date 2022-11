Société Simulation d'un carambolage sous les yeux des lycéens

Les autorités ont organisé une journée de sensibilisation aux dangers de la route en direction des jeunes de Saint-Benoît. Le préfet de La Réunion a rappelé la cause première des accidents : les mauvais comportements. Par RL - BS - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 13:22

La préfecture de La Réunion a mobilisé des équipes des forces de l'ordre et des secours pour une simulation à échelle réelle d'un carambolage. L'exercice avait pour but de montrer aux élèves du lycée professionnel Patu de Rosmemont de Saint-Benoît les conséquences des mauvais comportements au volant ou au guidon de véhicules.



La journée de sensibilisation a été marquée par des prises de parole des membres des services de sécurité et de soignants qui ont rappelé aux jeunes les conséquences graves que peuvent avoir les accidents de la route. Le préfet de La Réunion a notamment rappelé que : "100% des accidents sont dus à de mauvais comportements !"



L'exercice a mis en scène un carambolage qui impliquait deux véhicules légers, un camion et un deux-roues. Les secours ont alors expliqué les interventions parfois importantes qui sont menées pour sauver les vies des accidentés. L'objectif était de rappeler aux jeunes les conséquences des mauvais comportements sur la route.

Zéro mort sur les routes de La Réunion : un objectif possible



Le préfet de La Réunion déplore une hausse de la mortalité sur les routes de La Réunion cette année : "Il y a moins d'accidents, moins de blessés mais plus de morts. On est à plus d'une quarantaine de morts depuis le début de l'année."



Jérôme Filippini détaille les causes principales des accidents de la route : "Dans 100% des cas, c'est le comportement des personnes qui créé des accidents, aggravés par des distracteurs comme le téléphone portable. Et dans deux tiers des cas, il y a de l'alcool et/ou des stupéfiants. Le premier message à donner est : jamais d'alcool au volant, jamais de stupéfiants en général parce que c'est interdit."



Il explique les raisons d'une journée de sensibilisation auprès des élèves d'un collège de Saint-Benoît : "On travaille beaucoup sur la sensibilisation auprès des jeunes qui vont bientôt passer le permis et pour qu'ils aient un rôle de messager auprès de leurs parents."



Le préfet de La Réunion assure que les contrôles routiers vont continuer, notamment durant le week-end prolongé à venir et rappelle que ces opérations visent à éliminer de la circulation les conducteurs aux mauvais comportements. Un programme d'installation de nouveaux radars est aussi en cours d'élaboration. Jérôme Filippini conclut : "Le seul objectif est celui de zéro mort sur les routes et on pourrait y arriver si tout le monde se comportait bien."