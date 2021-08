Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Simplifiez-vous la vie grâce au Pass numérique

En quoi consiste cette aide ? Mis en place en 2021 par la Région Réunion, ce dispositif permet de bénéficier de services d’accompagnement et de formation au numérique :

effectuer ses démarches administratives en ligne

créer et utiliser un compte courriel

naviguer sur le web

Le Pass numérique se présente sous la forme d’un carnet de 10 chèques de 10 €, soit une valeur totale de 100 €. Il vous donne accès à un accompagnement individuel ou en groupe de 10 heures minimum. La Région Réunion le finance, il est donc entièrement gratuit pour vous. Comment en bénéficier ? Rendez-vous dans les agences de la CAF, de Pôle Emploi ou de la CGSS.

C’est elles qui vous orienteront vers le médiateur numérique le plus proche de votre domicile. Qui est concerné ? Toute personne n’ayant aucune connaissance en informatique

Toute personne qui éprouve le besoin d’être accompagnée pour ses démarches numériques quotidiennes Qui contacter pour un complément d’information ? Direction de l’Innovation et du Développement Numérique

