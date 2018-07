A la Une . Simone Veil fait son entrée au Panthéon Un an après sa mort, Simone Veil fera son entrée au Panthéon devant la France entière ce dimanche.

Cette grande dame nous a quittés à l'âge de 89 ans, le 30 juin dernier. Un an après sa disparition, Simone Veil fera son entrée au Panthéon ce dimanche 1er juillet aux côtés de son mari, Antoine Veil. Ils reposeront dans le caveau VI, à proximité des grands résistants comme Jean Moulin, André Malraux ou encore René Cassin.



Il n'y a pas eu de panthéonisation depuis 2015. Un hommage populaire et national sera rendu à cette cinquième femme à avoir l'honneur d'entrer au Panthéon. Des écrans géants seront installés pour que chacun puisse suivre la cérémonie.



Le cortège partira aux alentours de 10h30 (heure métropole) au départ du mémorial de la Shoah, où sont exposés les corps depuis vendredi. Les cercueils, recouverts du drapeau français et des décorations des époux, seront portés des membres de la garde républicaine. Avant de rentrer dans le Panthéon, ils parcourront un long tapis bleu, couleur symbolique de la paix et de l’Europe, à l'image d'une des valeurs principales de Simone Veil.



La cérémonie commencera donc vers 11 heures, pour se terminer par un discours du Président de la République. Emmanuel Macron soulignera les nombreux combats que cette femme engagée a menés au cours de sa vie. Les deux derniers chefs d'Etat, Nicolas Sarkozy et François Hollande, seront également présents.



Le Centre des monuments nationaux a également annoncé que les visites au Panthéon seront exceptionnellement gratuites jusqu'au 8 juillet. Charline Bakowski Lu 463 fois





