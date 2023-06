A la Une .

Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans

Le Cavaliere n'est plus. L'ancien président du Conseil italien (94/95, 2001/2006 et 2008/2011) et du club de l'AC Milan, Silvio Berlusconi, est décédé ce lundi 12 juin à l'âge de 86 ans. Le magnat des médias italien, figure de la droite italienne avec son parti Forza Italia, était atteint d'une leucémie et avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour traiter sa maladie à l'hôpital San Raffaele de Milan.

Par NP - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 13:01