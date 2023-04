CCIR Silver économie : Plus de 250 participants ont répondu présents

Jeudi 20 Avril 2023

La CCI Réunion a organisé ce mercredi i de 9h à 16h au siège la Journée de la Silver Economie, plus de 250 participants ont répondu présents à cet évènement ! Cet après-midi, pour le Challenge de la Silver Economie, 10 entreprises ont été retenues pour pitcher devant un jury et 6 d'entres-elles ont été récompensées :

1 : SAPPY

2 : PEPE JOSE

3 : MAXADOM

4 : NOU LE LA ASSISTANCE

5 : DIRECT FACTORY

Coup de cœur du jury : AUBRAS

Tout savoir sur le programme de la journée : https://bit.ly/3GMRIGQ Tout savoir sur l'expert en Silver Economie, M. Frédéric SERRIERE : https://bit.ly/3MNOiYg