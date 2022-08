Rubrique sponsorisée Silver Fish, le spécialiste des bijoux design ouvre sa boutique rue Jean Chatel

Les inconditionnelles de Silver Fish ont toutes répondu présentes pour l’inauguration de la boutique Silver Fish de la rue Jean Chatel hier soir. Située en face de l’ancien Score, cette bijouterie va pouvoir offrir dans ce nouvel espace une vaste collection de bijoux en argent, mais également en or ou diamant. Patricia Sgro et son fils Jonathan rêvaient depuis longtemps de cet écrin tout blanc à la décoration épurée pour présenter ses pièces tendances et classiques à la fois. C’est chose faite, au 165 rue Jean Chatel. Par Karoline Cherie - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 09:55

Depuis plus de 20 ans Patricia Sgro propose de magnifiques collections en argent, mais également en or et diamant à tous ceux qui recherchent des bijoux intemporels. Depuis longtemps Jonathan et elle cherchaient l’endroit idéal et c’est donc dorénavant chose faite.











SILVER FISH 165 rue Jean Chatel

Ouvert du lundi après-midi au samedi

Boutique en ligne: 165 rue Jean ChatelOuvert du lundi après-midi au samediBoutique en ligne: www.silverfish.re et sur Facebook : @silverfish.re



Ce vendredi soir, les fidèles clients de Silver Fish ont pu découvrir l’espace tout blanc renfermant les dernières nouveautés et apprécier une fois de plus la qualité de l’accueil qui leur a été réservé. Une adresse à découvrir et à partager.