Silence, ça pousse à Château-Morange

Avant le lancement de la semaine européenne du développement durable, la ville de Saint-Denis veut mettre en avant ses actions dans ce domaine. La commune s’engage dans diverses actions en lien avec la cause écologique. C’est le cas à Château-Morange où les habitants font vivre un jardin collectif en pleine ville. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 19:01

"Le jardin derrière moi, cela n’existait pas. C’était désert, il n’y avait rien. Lorsqu’on est venu dire aux gens il y a quelques années qu’il faut faire des jardins, ils étaient dubitatifs. Aujourd’hui, ils ne sont plus sceptiques, ils sont dans la réalité", souligne Ericka Bareigts. La maire de Saint-Denis est venue constater le travail effectué par les habitants du quartier de Château-Morange qui s’organisent depuis plusieurs années pour entretenir un jardin partagé au pied de leur immeuble.



"Cet espace qui était moche, qui était sale, est aujourd’hui propre, beau et surtout produit des légumes. C’est partagé et il y a de la cohésion sociale", ajoute l’édile. Au total, la ville compte actuellement 18 jardins partagés. Chacun ayant leur propre organisation.



Partenariat et volonté



Ce jardin partagé est le fruit d’un partenariat entre la commune et la SIDR qui a aménagé l’espace pour les jardins. Cet oasis urbain est essentiellement le fruit du travail de l’Association Intergénération de Château-Morange (AICM) qui a impliqué tous les locataires, principalement les séniors.



L’association compte deux jardiniers à plein temps afin d’accompagner les locataires qui peuvent avoir du mal à effectuer certaines tâches. L’association espère également obtenir un nouvel espace afin de renouveler ce projet, mais cette fois à destination des enfants. "L’idée serait que les enfants plantent quelque chose à la rentrée et le récoltent en fin d’année", explique Marie-Anick Riboth, la présidente de l’association.



Une petite action derrière un projet global



Derrière cette action de quartier, Ericka Bareigts veut mettre en avant les ambitions de développement durable de sa commune. La multiplication des jardins partagés s’intègre dans diverses mesures à venir pour faire de la capitale un exemple de ville urbaine verte.



La maire a indiqué que la commune disposerait bientôt de 60 km de piste cyclable. La ville poursuit son objectif de planter 12.000 arbres durant le mandat. Actuellement, 7600 m2 de surface ont été reboisés. L’idée est de recréer des forêts urbaines en récréant des écosystèmes. À ce titre, l’ancienne bibliothèque du Barachois va disparaître pour laisser place à une forêt urbaine.



Du 18 septembre au 8 octobre, la ville organise la semaine européenne du développement durable. 30 actions vont se dérouler sur cette période.





















