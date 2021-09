A la Une . Sika Rlion n'est pas une proie, mais une prédatrice

La rappeuse réunionnaise a mis en ligne le clip de son nouveau titre "Lionne". Sika Rlion mène son combat grâce à sa seule arme : son art. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 10:01





Sur la scène depuis plus de 2 ans, Sika Rlion continue à marquer les esprits avec des paroles pleines de bon sens et un discours qui se penche sur les difficultés du quotidien des Réunionnais.





"Nou fé vol a nou légalement. Ce n'est que le reflet de la démocratie", déplore Sika Rlion, la rappeuse originaire de La Réunion dans sa nouvelle chanson "Lionne". Elle dénonce les manipulations de Babylone ou encore les trahisons des faux-amis : "Ton band' potes i veille, i sa coup ton pied dar cour !" ( Si les forces de l'ordre n'interviennent pas entre temps. Sur la scène depuis plus de 2 ans, Sika Rlion continue à marquer les esprits avec des paroles pleines de bon sens et un discours qui se penche sur les difficultés du quotidien des Réunionnais.







