Signature du partenariat pour la mise en œuvre du Plan d’Actions Régional en faveur de l’Entrepreneuriat Féminin

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, Huguette Bello, présidente du conseil régional de La Réunion, Béatrice Sigismeau, vice-présidente du conseil départemental de La Réunion, JeanMarc Battigello, directeur océan Indien et Pacifique de Bpifrance et Imran Issa, directeur général de la BNP Paribas Réunion, ont signé la Convention de partenariat 2023-2024 pour la mise en œuvre du Plan d’Actions Régional en faveur de l’Entrepreneuriat Féminin (PAREF) à La Réunion, ce vendredi 10 février 2023.



Principe républicain et droit fondamental, déclarée grande cause nationale, l’égalité femmeshommes représente un atout de développement, un moteur de croissance et un puissant facteur de lutte contre la pauvreté. Augmenter la participation des femmes à la création d’entreprise constitue un réel enjeu d’autonomisation et d’égalité réelle, particulièrement à La Réunion où les femmes sont davantage exposées à la précarité : seule 45 % des femmes de 15 à 64 ans sont en emploi en 2021 contre 53 % des hommes et 69 % de leurs homologues métropolitaines.



L’accord 2023-2024 vient renforcer la dynamique partenariale en place depuis 2014. Les chiffres de la dernière étude INSEE « L’entrepreneuriat féminin à La Réunion en 2018 » présentés en séance ce jour-même confirment d’ailleurs la force de la dynamique partenariale en place. Cette étude montre notamment que la part des femmes parmi les entrepreneurs est passée de 32 % à 37 % entre 2010 et 2018 ; soit un niveau désormais proche de la moyenne nationale (38%). Également, le nombre d’entreprises créées et dirigées par des femmes ne cesse d’augmenter à La Réunion.



Les acteurs et actrices de la nouvelle convention ont choisi de se mobiliser autour de quatre axes majeurs :



- L’accompagnement à la création, la reprise et au développement d’entreprises dirigées par des femmes ;

- L’accès aux outils financiers ;

- Le développement des actions dans les territoires fragiles (QPV et ZRR) et auprès des publics jeunes ;

- La valorisation de l’entrepreneuriat des femmes par la sensibilisation et la communication ;

- La formation : un outil au service des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.



À l’instar des précédentes générations, une charte d’engagement permettra la mise en synergie des compétences de la pluralité d’acteurs et actrices constituant l’écosystème entrepreneurial réunionnais. Les signataires de la charte s’engagent à mettre en œuvre des actions visant à encourager la création et la reprise d’entreprises par les femmes sur le territoire.