Signature du décret de la PPE

C’est un acte important dans le cadre de la stratégie de la Région Réunion qui affiche l’ambition d’accélérer la transition énergétique de notre territoire et de bâtir un modèle permettant de tourner progressivement le dos aux énergies fossiles importées pour produire, à terme, notre énergie à partir des ressources naturelles locales, tout en réduisant nos consommations énergétiques.



Avec la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l'Énergie élaborée en collaboration par la collectivité régionale et l’État, la production électrique à La Réunion sera à 100 % issue des énergies renouvelables dès 2023.

Par ailleurs, la puissance des capacités de production solaire sera substantiellement augmentée, en multipliant par 2,5 les puissances installées.



C’est une étape importante qui sera franchie avant d’atteindre, à plus long terme, l’objectif de l’autonomie énergétique, fondée des énergies renouvelables produites en totalité localement.