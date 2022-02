Signature du Programme Alimentaire Territorial de l'Entre-Deux et de la Charte du Pôle Territorial de Coopération Économique

Ce jeudi 27 janvier 2022, à l'Entre-Deux, Jacquet Hoarau 2eme vice-président de la CASUD, a signé, au nom du Président André Thien Ah Koon, avec Bachil Valy, maire de l'Entre-Deux et Lucien Giudiccelli, Sous-Préfet de Saint-Pierre, la Convention du Programme Alimentaire Territorial et la Charte du Pôle Territorial de Coopération Économique.



Ces documents permettront d'instaurer une coopération étroite entre les différents acteurs (agriculteurs, associations, entreprises, ...) de la commune de l'Entre-Deux et de ses partenaires (CASUD, Etat, collectivités, Chambre d'agriculture, Banque des territoires, organismes de formations et de recherches, ...) pour atteindre des objectifs de développement durable notamment en termes d'agriculture avec la mise en place d'une épicerie solidaire, de jardins potagers, d'actions de gestion des biodéchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire, de la mise en place davantage de produits locaux dans la restauration scolaire, etc.