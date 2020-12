Revenir à la Rubrique CIVIS Signature du Pacte de Solidarité de Lutte Anti-Vectorielle





La Collectivité départementale en lien avec les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunales) et les communes s’engagent à réaliser des mesures de lutte renforcées contre la Dengue, notamment en se débarrassant des gîtes larvaires que peuvent constituer les dépôts sauvages et les carcasses de voitures.



Ce dispositif, mis en place par le Département de La Réunion représente une enveloppe de 7,5 M€ répartie de la manière suivante :

3 M€ pour les EPCI

1,5 M€ pour les associations

3 M€ pour la SPL EDDEN De la collecte, du traitement et de la résorption (par embellissement) de dépôts sauvages de déchets.



A ce titre la CIVIS a aujourd’hui conventionné avec le Département de La Réunion, pour la mise en œuvre d’actions de lutte anti vectorielle sur son territoire, au travers notamment : De la collecte et du traitement de véhicules hors d’usages (non pris en charge par la filière REP VHU Réunion) L’enveloppe financière globale de cette convention est de 750 000 €, dont une aide financière maximale du Département de La Réunion à hauteur de 600 000 € (80 % de taux de financement) et une intervention maximale de la CIVIS en fonds propres de 150 000 €.



