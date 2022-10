Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Signature du Pacte de Solidarité Territoriale (PST) pour la commune de Sainte-Marie - 2022





"C’est un moment important pour la commune de Sainte-Marie et pour le centre communal d’action sociale de signer aujourd’hui ce PST 2", a indiqué Richard Nirlo, "Le PST est un bel outil pour accompagner les communes qui sont déjà en difficultés. Dans le cadre du PST1, nous avons pu améliorer notre réseau routier, lancer la construction de notre cité administrative, accompagner nos séniors, nos jeunes. Nous avons également porté différents projets comme la mise en place d'une caravane de l'animation et de l'information. Aussi, je tiens à remercier le Président du Département qui nous permet de continuer notre développement".



Près de 4 millions d'euros accordés à la commune de Sainte-Marie



Cyrille Melchior a annoncé que la Ville de Sainte-Marie bénéficiera d’un soutien départemental de plus de 3,75 millions d’euros au titre du PST, seconde génération.



"Avec l’ensemble des communes, le Département a mis en place le Pacte de solidarité territoriale et je suis à Sainte-Marie avec son maire, pour signer le volet 2 de ce PST. J’ai l’intime conviction que ce partenariat est indispensable. Il participe au développement et au dynamisme des territoires, tout en tissant des liens étroits entre nos services respectifs, favorisant un travail collaboratif au service du public. Près de 4M€ sont ainsi accordés à la commune pour financer ses investissements mais aussi l’action sociale dont près de 700.000 euros (693.073 €) d’actions sont programmées par le CCAS".



Grâce au PST2 (2021-2023), plusieurs actions inscrites au PST1 seront poursuivies par la commune. Un accent sera mis sur l’amélioration très légère de l’habitat. Dans le financement total de 200.000 € apportée par le Département et 50.000 € du CCAS, pour la durée totale du PST2, la moitié sera dépensée sur un an pour financer les opérations destinées à soutenir les familles dans la réalisation des travaux. Les problèmes d’insalubrité et les situations de danger nécessitent une intervention au cas par cas. En moyenne, une vingtaine de dossiers d'amélioration de l'habitat par an est traitée par le CCAS et donne priorité aux personnes âgées et aux personnes porteuses d’un handicap. L’objectif est aussi de permettre aux familles d’accéder à un habitat conforme et décent. Le volet transition écologique et solidaire est totalement pris en compte à travers une meilleure articulation des partenaires dans le domaine de l’habitat pour des travaux de rénovation énergétique dans les maisons individuelles.



Soucieux d’un aménagement cohérent et durable du territoire et acteur du social, le Département se veut être force d’actions, aux côtés des communes, pour améliorer le cadre de vie et le quotidien des habitants. C’est fort de cette volonté que la Collectivité intervient de tout temps dans le domaine des routes, celui de l’amélioration de l’habitat ou encore dans le domaine agricole ou hydraulique, car chaque territoire a ses spécificités, ses problématiques, et ses richesses qu’il convient de valoriser.

Le Président du Département poursuit "Sainte-Marie a besoin de poursuivre son développement. Nous participons au financement de grands travaux avec trois infrastructures majeures réalisées sur le territoire de la commune. D’abord, un nouveau collège privé de 450 élèves, le Département a mis à disposition un terrain de près de 1 hectare, un grand centre administratif qui accueillera les services de la mairie et d’autres services sociaux et une nouvelle caserne à Beauséjour".



Autre moment fort du déplacement, la visite des travaux d’aménagement de la RD61 sur le secteur de Carreau Coton avec la création de cheminements piétons sécurisés côté́ amont et une bande cyclable, compte tenu de l’augmentation importante du trafic de véhicules et de piétons depuis l’aménagement que quartier de Beauséjour. L’emprise du projet franchit la Ravine de la Mare (PR 1+115) a nécessité́ un aménagement spécifique, car l’ouvrage de franchissement existant ne permettait pas d’accueillir une bande cyclable et un cheminement piéton, tout en conservant une largeur circulable de chaussée. Le Département a du réaliser une passerelle piétonne sur l’ouvrage de la Ravine La Mare, pour compléter les travaux de sécurisation de la circulation piétonne à venir sur le secteur.



"Notre Collectivité a engagé plusieurs opérations sur la commune. Outre les travaux sur la RD61, des travaux de renforcement de chaussée débuteront dans quelques semaines sur la RD62. Enfin, sur la RD51 Ravine des Chèvres, nous lancerons prochainement des travaux de sécurisation de la voirie. Nous avons environ 700 km routes départementales, chaque année le Département investit entre 25 et 30M € sur ses routes pour leur sécurisation", précise Cyrille Melchior.



L’urgence environnementale n’a pas été oubliée puisque prochainement le Département et la Commune scelleront un autre partenariat autour du plan départemental "1 million d’arbres", le travail entre les services techniques est en cours afin de mettre les efforts en commun pour que la commune puisse bénéficier des engagements départementaux en matière de reconquête écologique et de développement végétal dans les espaces publics. "Sainte-Marie fait partie des pôles d’attractivité majeurs de La Réunion, notamment grâce à sa zone aéroportuaire dont les ambitions de développement à l’horizon 2028 sont prometteuses. Toute la commune doit pouvoir bénéficier de ce développement. Le Département vous soutiendra pour vos projets présents et à venir. C’est toute la force de cet engagement qui valorise le « bien travailler ensemble », au profit du « mieux-vivre ensemble »", conclut le Président du Département.



