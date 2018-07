Signature du Contrat de Confiance

Le Président du Conseil Départemental Cyrille Melchior, a signé ce vendredi 29 juin 2018 le Contrat de confiance entre le Département de La Réunion et l’Etat, avec le Premier Ministre, Edouard Philippe.



Cette cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Gérald Darmanin, Ministre des Comptes publics, d’Annick Girardin, Ministre des Outre-mer, de Jacqueline Gourault, Ministre auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, et du Préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin.



Depuis plusieurs années, le Département de La Réunion s’est engagé dans une démarche de maîtrise et de bonne gestion de ses comptes, permettant notamment à la Collectivité d’enregistrer un taux d’endettement de 350€ par habitant, largement inférieur à la moyenne nationale qui avoisine les 500€ par habitant. La collectivité a également une capacité de désendettement très performante, de 3 années.



La signature de ce contrat doit permettre de contribuer à l’effort national de redressement des comptes tout en libérant les énergies du territoire en faveur du développement économique et social de l’île. Il engage donc la Collectivité départementale à poursuivre le contrôle de son endettement et la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement.



"C’est un moment important pour le Département de La Réunion. La non prise en compte au départ du poids des dépenses sociales dans la structure de notre budget était un point de blocage. Mais grâce au dialogue avec le Préfet de La Réunion et au travail acharné de l’ensemble des élus, et tout particulièrement de Daniel Gonthier, Vice-président délégué aux Finances, nous avons pu aboutir à des solutions concrètes et partagées qui permettront à notre Collectivité de poursuivre l’accompagnement des publics vulnérables tout en participant aux efforts de maîtrise des dépenses et de redressement des comptes de la Nation. C’est donc avec fierté et avec le soutien unanime des Conseillers départementaux que j’ai le plaisir de signer ce contrat cet après-midi", a déclaré Cyrille Melchior.