Signature du Contrat d’Objectifs et de Moyens par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le Département

Ce jeudi 17 Décembre, au sein du siège de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le Département et la CMA ont conjointement signé le Contrat d’Objectifs et de Moyens qui régit leur partenariat et décline un programme d’actions répondant aux enjeux des deux institutions. Cette rencontre a également été l’occasion de signer l’acte de vente du siège de la CMA, propriété du Département, et qui a été vendu à la Chambre.



La Chambre des Métiers et de l’Artisanat existe depuis 1968. Elle représente 20 000 entreprises artisanales qui comptent près de 30 000 salariés sur l’ensemble du territoire et génèrent environ 2 milliards de chiffre d’affaires sur l’année. Grâce à sa capacité à fédérer les acteurs économiques du monde artisanal mais également sa proximité avec les entreprises de l’île, la CMA porte une partie de l’économie réunionnaise et se présente comme un partenaire sur lequel le Département s’appuie pour donner une place importante à l’artisanat, dans la mise en œuvre des actions départementales.



Dans le cadre de ses décisions en faveur de l’inclusion sociale, le Département souhaite donner une place particulière aux travaux publics, en accompagnant les artisans et TPE à travers la commande publique, qui se révèle être un vecteur d’emplois et d’activités pour ces entreprises. Il désire également soutenir l’accès de ces derniers au dispositif Pass « Bien-être » qui concerne environ 2 000 entreprises sur le territoire.



Pour rappel, ce Pass est une aide de 150 euros sous forme de coupons utilisable comme moyen de paiement auprès de professionnels ayant adhéré au dispositif et proposant des prestations de soins bien-être, sports, loisirs et culture. Ainsi, ce matin, le Département et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat étaient réunis pour signer le Contrat d’Objectifs et de Moyens, qui régit leur partenariat et mentionne deux objectifs principaux, faciliter l’accès des artisans et TPE à la commande publique et à celui du Pass Bien-être.



Cette rencontre a également été l’occasion pour les deux institutions de signer l’acte de vente du siège de la CMA, depuis de nombreuses années, et dont elle est maintenant propriétaire.





