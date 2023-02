Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Signature du CPOM 2022-2026 : Soutenir le secteur Médico-social





« Le Conseil Départemental de La Réunion est engagé de longue date aux côtés des gestionnaires œuvrant dans le secteur médico-social. À ce titre, je tiens une nouvelle fois à saluer l’engagement de l’ensemble des professionnels du secteur qui, partout sur le territoire, contribue à une prise en charge de qualité des publics vulnérables. Ce contrat tripartite signé pour 5 ans est le fruit d’une collaboration forte et exemplaire entre l’ALEFPA, l’ARS et le Département de La Réunion », a précisé en préambule Cyrille Melchior.



Le CPOM permet la déclinaison, par orientations stratégiques et objectifs opérationnels du Schéma Départemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale (SDOSMS) et du Projet Régional de Santé (PRS). Un contrat qui s’applique aux établissements ou services accueillant des usagers du secteur social et médico-social handicap résidents ou non gérés par l’ALEFPA.



Avec cette signature, Le Président du Département, Cyrille Melchior et le directeur de l’’ARS (Agence Régionale de Santé), Gérard Cotellon contractualisent avec l’organisme gestionnaire du CPOM à savoir l’ALEFPA (Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie) représentée par son Président Michel Caron, un engagement autour de trois priorités nationales : l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé ; la promotion de l’égalité devant la santé ; le développement d’un système de santé de qualité, accessible et efficient.



« C’est une convention pluriannuelle qui vient confirmer la confiance des pouvoirs publics à l’égard de l’ALEFPA, présente et active depuis 50 ans au travers de ses 27 établissements implantés aujourd’hui sur l’ensemble de l’île. L’ALEFPA emploie 800 salariés à La Réunion et 3200 salariés à l’échelle nationale. Le présent CPOM doit être considéré comme exemplaire au plan national, dans son ampleur et par les moyens mobilisés, au regard de la prochaine conférence nationale du handicap, et de la coopération entre l’ARS, le Département de La Réunion et l’ALEFPA », précise Michel Caron, président de l’ALEFPA.

Un Contrat pluriannuel d’Objectifs et de Moyens qui se situe dans l’esprit de l’accord de méthode passé entre l’Etat et le Département à l’occasion de la visite de la ministre chargée des personnes handicapées, Geneviève Darrieussecq. Un accord qui vise à soutenir un développement accéléré des initiatives et innovations concernant les personnes handicapées (prévention, repérage et accompagnement précoce).



L’ALEFPA souligne par ailleurs l’effort du Conseil départemental, qui permet l’extension du nombre de places et d’activité d’établissements d’accueil non médicalisés (Ouest/Est) ; une évolution renforcée de l’action éducative en milieu ouvert par un psychologue ; la transformation de places de foyer et d’hébergement en accueil 365 jours / 365 ; l’expérimentation prochaine d’un centre parental.



