Rubrique sponsorisée Signature des premiers contrats R+ au Département

Ce lundi 31 août, l’Hémicycle du Département au Palais de la Source accueillait les signataires des premiers contrats R+, Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi. Par Département de La Réunion - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 09:37 | Lu 276 fois

Cyrille Melchior, le Président du Département, accompagné de Jean-Marie Virapoullé, Vice-président en charge du Social, a félicité ces premiers bénéficiaires qui ont fait le choix d’une insertion durable. « Aujourd’hui, il est donné pleinement vie à cette allocation validée par les Conseillers départementaux le 15 juillet dernier dans le cadre du plan départemental de relance économique et sociale, doté de 70 millions d’euros sur le court terme, visant à impulser le redémarrage de notre économie à la suite de la crise Covid-19. Votre présence aujourd’hui traduit un moment important. Celui d’une lutte résolue contre le chômage et la précarité. Celui d’un engagement actif et collectif entre le Département, l’Etat, la CAF, le CNARM, Pole Emploi, la Chambre d’Agriculture, les membres du réseau Point Chance ou encore la CFA Services à la personne. Celui aussi d’un nouveau chemin que nous traçons, avec vous, et pour vous, le chemin d’une insertion que nous souhaitons durable. Je tiens à saluer l’engagement de tous ceux qui entrent dans ce dispositif innovant » déclare Cyrille Melchior.



500 demandes reçues, 200 contrats en cours de signature



Lancée fin juillet 2020, grâce au travail partenarial entrepris avec les services de l’Etat et la CAF, cette Allocation d’Insertion et de Retour à l’Emploi R+, a été mise en place pour faciliter l’insertion durable des Réunionnais. 15 M€ ont été investis dans ce dispositif. L’objectif est double. D’abord, encourager les publics que le Département accompagne à intégrer un parcours d’insertion durable, avec l’ambition d’un taux de sortie positive supérieur à 50 %. L’autre objectif, permettre la perception d’un revenu motivant grâce au cumul du salaire et de l’allocation R+ ce qui améliore le pouvoir d’achat des bénéficiaires.



Après un mois de communication, près de 500 demandes ont été réceptionnées dans les services dont 200 sont éligibles au R+. Pour Jean-Marie Virapoullé, cette allocation est une bouffée d’oxygène pour les bénéficiaires du RSA « C’est une véritable valeur ajoutée. R+ permet de conserver ses droits sociaux et de les cumuler avec le revenu d’un travail. C’est une première à l’échelon national. 17 contrats sont signés ce jour. Les 180 autres le seront bientôt. C’est un levier supplémentaire apporté au monde du travail pour lutter le plus efficacement au chômage » précise le Vice-président en charge du Social.



Sortir de la précarité pour aller vers l’emploi durable



D’ici le mois d’avril 2021, 5 000 Réunionnais seront accompagnés sur la voie d’une insertion réussie. 2 000 dans le cadre d’un emploi salarié dans le secteur marchand, 2 000 dans le cadre d’une formation professionnelle rémunérée, 500 dans le cadre d’une création d’entreprise, et 500 dans le cadre d’une mobilité via le CNARM. « Toute personne qui veut travailler doit avoir sa chance. On ne s’enferme pas dans un dispositif de précarité. Il faut sortir de la précarité pour aller vers un emploi durable. Un suivi sera réalisé tous les mois et une évaluation sera effectuée en mai-juin 2021, car rappelons-le, ce dispositif est une expérimentation. Je tiens ici à remercier les travailleurs sociaux et les conseillers d’insertion qui sont en contact avec le public pour le travail effectué » conclut le Président du Département.