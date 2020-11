A la Une . Signature de la nouvelle PPE de la Région: La Réunion 100% énergies renouvelables en 2023

"C'est une véritable révolution que nous sommes en train de poser aujourd'hui". C'est par ces mots que le président de Région, Didier Robert, a qualifié la signature ce mardi du partenariat renforcé avec EDF et Albioma dans le cadre du futur Plan pluriannuel de l'énergie (PPE) de la collectivité. Un accord "décisif" qui va permettre d'inscrire La Réunion comme territoire en autonomie électrique "dès 2023" se félicite le locataire de la Pyramide inversée. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 18:01 | Lu 211 fois





Les thématiques portées conjointement par la Région et EDF sont tout d'abord articulées autour de la maîtrise de l’énergie accessible à tous, avec l'amplification des actions pour la maîtrise de la demande en énergie, notamment auprès des foyers les plus démunis.



L'accord prévoit également de faire de La Réunion une smart island bas carbone qui s’appuie sur les technologies du digital et du numérique, de développer les transports propres pour faire de l'île la première région ultramarine sur les motorisations alternatives, d'aider à former les métiers de demain, valoriser le site internet



À travers l'accord signé aujourd'hui entre Albioma, EDF et la Région sur la période 2020-2022, de nouveaux actes ont ainsi été posés par la collectivité régionale. La première prévoit une révision de la PPE, obligatoire pour élaborer un document de référence et fixer avec l'Etat les priorités d'actions qu'elle souhaite engager. La seconde ambitionne d'atteindre d'ici à 2023 un taux proche de 100% d'énergies renouvelables dans le mix électrique de l'île.



Cela passera notamment par la conversion des centrales d'Albioma à la biomasse solide, à l'intégration de la conversion des moteurs de la centrale du Port Est à la biomasse liquide. D'importants travaux attendent donc les usines de Bois-Rouge et du Gol à Saint-Louis afin qu'ils ne consomment plus de charbon ou de fioul lourd d'ici trois ans.



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

