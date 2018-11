<<< RETOUR La Réunion Positive

Signature de la convention pour les TPE-PME entre APICAP et le Fonds Européen d’Investissement (FEI)





Dans la continuité de la création de La Financière Région du 12 septembre 2017 fonds de fonds de 50 millions d’euros pour des prêts et des garanties à destination des TPE-PME réunionnaises ; et du lancement l’outil de dette "I-Run by BFC" en juin 2018, c’est autour de l’outil de capital risque "Essor PME La Réunion" d’être officiellement lancé par APICAP, La Région et le FEI.



Le Programme Opérationnel Européen 2014-2015 permet aux Régions d’orienter une partie des Fonds Structurels d’Investissement (les FESI, comme le FEDER, le FSE, le FEAMP) vers un pot commun que l’on appelle : Fonds de Fonds (FdF). La Région Réunion a donc constitué un fonds de fonds en puisant dans le FEDER à hauteur de 24 M€. Elle a complété à hauteur de 6 M€ sur ses fonds propres, soit une enveloppe totale de 30 M€.



Pour atteindre une masse critique, la Collectivité Régionale a également sollicité les fonds Juncker, via la BEI, à hauteur de 20 M€.

Au total, 50 M€, dont 40 M€ destiné à un outil de prêt et 10 M€ pour un outil en Capital.



APICAP à La Réunion, c’est une équipe de 3 personnes dédiées à la sélection des beaux projets entreprenariaux de La Réunion, pour les financer et les accompagner vers le succès. 50 millions d’€ ont été alloué pour l’investissement sur le territoire réunionnais.

Essor PME La Réunion avec API CAP doit renforcer les entreprises réunionnaises et leur permettre d’investir.



C’est 20 millions d’€ qui ont été mis en commun par La Région, l’Europe avec le FEDER et APICAP pour permettre la création et le développement d’entreprise sur des marchés à fort potentiel.



Ce nouvel instrument financier permet la prise de participation minoritaire dans les TPE-PME avec l’apport de capitaux financiers tels que le capital amorçage ou encore capital risque et développement, en augmentant les fonds propres des entreprises.

Les tickets d’investissement débutent à partir de 100 000 € et sont plafonnés à 1,2 millions d’€.



Ainsi, APICAP participerait au capital des entreprises sur une période fixée dès le début et offrirait plus de possibilités d’évolution aux entreprises.

A terme, Essor PME La Réunion, doit permettre aux banques et business angel de prendre le relai dans l’accompagnement financier des entreprises.



Pour plus d’infos :

APICAP Réunion

45 rue Alexis de Villeneuve 97400 – Saint-Denis

www.apicap.fr

