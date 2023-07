Signature de la convention pour l’acquisition du domaine des pierres

En sa qualité de premier acteur du développement économique, social et humain du Grand Sud, la CIVIS assure une surveillance et une maîtrise foncière, afin de veiller au développement harmonieux du territoire et de ses équipements.



C’est dans cette optique qu’en 2021, elle a procédé à l’acquisition de la parcelle CO819, bien connue des réunionnais car ayant abrité, jusqu’en 2013, l’hôtel « Le Domaine des Pierres », ainsi que le jardin botanique, « Le Parc Exotica ».