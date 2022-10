Signature de la convention de subvention AFD pour l’extension de la STEP de Pierrefonds

Ce mardi 25 octobre a eu lieu la signature de convention entre la CIVIS et l’AFD, ce partenariat est fort et est au service de notre territoire.

La station d’épuration de Pierrefonds connaît depuis plusieurs années un phénomène de surcharge organique chronique, et face à l’accroissement constant de la population du territoire, l’urgence est donc de disposer de nouveaux outils évolutifs et adaptés.

La CIVIS souhaite aujourd’hui réhabiliter et étendre la STEP de Pierrefonds et entend ainsi proposer à ses administrés un service de qualité, toujours plus performant.



Renforcer notre indépendance énergétique c’est là l’enjeu majeur.



Le partenariat entre l’AFD et la CIVIS est fort et est au service de notre territoire. Depuis 2013, l’AFD a ainsi accordé à la CIVIS un accompagnement financier à hauteur de 72 millions d’euros.



Une ville, une cité ne peut se développer sans que l’on regarde ce que beaucoup n’osent regarder. Nous ne sommes pas sur un sujet « vendeur », nous sommes sur un sujet impératif au regard des enjeux environnementaux que nous connaissons et des changements climatiques en cours.



Demain cette usine sera éco-exemplaire et devra avoir la capacité de produire de l’énergie à l’heure où nous devons renforcer notre indépendance énergétique, c’est là l’enjeu majeur de cette étude : proposer au territoire une solution viable et adaptée.



Le financement.



La signature de cette convention marque ici l’engagement de l’AFD sur ce projet, avec notamment l’attribution d’une subvention à hauteur de 86% pour un montant de 1 400 000 € pour l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO).





ETUDES ET PROGRAMMATION DE L’AMO