Signature de la convention de services comptables et financiers

Une convention a été signée ce jeudi 15 novembre 2018, dans le but, notamment de renforcer la dématérialisation des échanges entre l’ordonnateur et le comptable, et d’optimiser la chaîne de dépense.



Le Centre des Finances publiques et la Ville de Saint-Paul, en particulier à travers le Pôle Ressources et Modernisation, entretiennent depuis de nombreuses années des relations de travail étroites, confiantes et de qualité.



La convention marque de nouveau la volonté de maintenir et conforter ce partenariat entre, d’une part, les services de la Ville Saint-Paul et d’autre part, ceux de la DRFIP et du Centre des Finances publiques.



Dans le cadre de cette démarche volontariste, cette convention signée par le maire, Joseph Sinimalé et Gilles Deshayes, Directeur Régional des Finances Publiques, et en présence de Philippe Rolain (Trésorier municipal), vise également à optimiser la chaîne des recettes ; mais également à renforcer la fiabilité des comptes et la démarche de contrôle interne et financier et à développer l’expertise fiscale, financière et domaniale.