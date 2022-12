CCIR Signature de la convention de partenariat entre la CCI Réunion et Synergie Family

Dans le cadre de la 1ère édition de la journée de l’innovation entrepreneuriale, un moment phare a été dédié aujourd’hui, à la signature d’une convention de partenariat entre la CCI Réunion représentée par Pierrick ROBERT son Président et Naïm ZRIOUEL, Directeur Général Adjoint de l’association Synergie Family. Par CCIR - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 13:43







L’association est lauréate de prix prestigieux. Lauréate du Plan Investissement sur l’Avenir, du Projet National 100% Inclusion, du Carrefour de l’Entrepreneuriat.





En conventionnant avec Synergie Family, La CCI Réunion prend l’engagement de participer activement au programme “Réalise Tes Rêves” à La Réunion et affirme ainsi sa conviction que l’entrepreneuriat est un vecteur d’intégration.





Réalise tes Rêves est un programme de recherche-action répondant à l’appel à projet « 100% inclusion » du Ministère du travail qui a pour objectif d’aiguiller les personnes sans emploi ou en précarité, sur la voie d’un projet professionnel durable, vers la voie de l’entrepreneuriat.





Dans la cadre de la mise en œuvre et du déploiement du programme Réalise Tes Rêves, la CCI Réunion s’engage notamment à :





Accompagner les « talents entrepreneurs » identifiés dans le programme Réalise tes Rêves. A ce titre, les talents identifiés seront orientés par l’association vers les espaces entrepreneuriat de la CCI Réunion, l’offre SOLUCCIO leur sera proposé, et un suivi de ces talents sera opéré par les conseillers d’entreprise ;

Mobiliser le bus CCI Proxi afin de promouvoir le programme "Réalise Tes Rêves" (sourcer, sensibiliser, informer, mobiliser) et les actions de la CCI Réunion hors les murs ;





Animer des ateliers de sensibilisation, d’information et techniques sur des thématiques de l’entrepreneuriat et de l’emploi ;





Organiser des rencontres et visites d'entreprises selon les besoins des talents du programme.



Enfin, au cours de l’année 2023, avec Synergie Family, la CCI Réunion étudiera la possibilité de développer sur le territoire des actions en faveur de l’inclusion entrepreneuriale.





