Signature de la convention de partenariat avec l’association Stratégie du Bon Achat

Une convention dont les propositions d’actions visent à : Faciliter et simplifier l’accès à la commande publique

Améliorer les conditions d’exécution financière des marchés

Promouvoir le développement durable et l’emploi

La convention est renouvelable tous les 3 ans, elle a pris fin en 2019, il a donc été proposé de la renouveler pour une durée de 3 ans.



Pour rappel, l’association SBA Reunion a pour objet de créer, développer et promouvoir les conditions permettant aux différents acteurs publics et privés de favoriser le développement économique et social de la Réunion à travers l’achat public, elle mettra tout en œuvre pour promouvoir l’accès aux marchés publics et privés des entreprises locales.



Par la conclusion du présent protocole SBA sur la période 2021-2024, La CINOR s’engage à inscrire sa politique d’achat dans les objectifs stratégiques demandés ainsi qu’à produire annuellement les indicateurs de suivi nécessaires à son évaluation et à son pilotage.

Afin d’atteindre ces objectifs, la convention décline un programme d’actions autour de 3 axes, l’anticipation ou la préparation des entreprises ce qui permet d’améliorer l’information des entreprises sur les marchés à venir, l’adaptation qui facilite l’accès des petites entreprises aux marchés publics ainsi que l’ancrage territorial qui maximise l’accès des entreprises locales aux marchés publics dans une démarche de développement durable.



Le bilan de ces 4 dernières années démontre que la démarche SBA avec les partenaires économiques a permis à la CINOR d’opérer une modification substantielle de ses pratiques d’achats, comme en témoignent les progrès mesurés ci-après :

L’amélioration significative de l’accès des TPE/PME locaux à notre commande publique, l’amélioration de la pratique de l’allotissement, l’amélioration des délais de paiement, l’adoption le 04 mars 2016 par le Conseil communautaire d’une politique d’achat volontariste et plus transparente, la mise en place d’un espace internet entièrement dédié au dispositif SBA, la mise en place de la Journée du Territoire chaque année, ainsi que de plusieurs comités d’experts sur des thèmes variés, la mise en place de conditions financières plus attractives dans les marchés et pour finir la mise en place de conditions d’insertion sociale importantes dans les marchés.



Afin de soutenir l’emploi des publics les plus fragiles, la CINOR a passé des marchés réservés avec des structures dédiées à l’insertion sociales (lavages de véhicules, entretien du Colorado…)

En conclusion, le travail collaboratif mené avec l’association SBA a pour objectif de transformer l’acte d’achat pour que la commande publique devienne un enjeu de développement économique du territoire réunionnais. Un programme d’actions ainsi qu’un bilan de la performance des politiques d’achats publics sont établis chaque année au sein de cette association.



Lors de la signature de la convention, le Président de l’association SBA, Monsieur LAW YEN, s’est exprimé sur le sujet : « On est heureux de resigner cette continuité, l’association SBA représente un levier de développement économique pour le territoire, nous intégrons de plus en plus de TPE-PME, cet acte c’est donner toutes ses chances à l’ensemble des acteurs économiques à accéder à vos achats.

Nos actions ont besoin de sens, avoir un impact positif sur le territoire et pour les générations futures.

Cet axe répond au bien vivre ensemble »



Maurice GIRONCEL, président de la CINOR s’est également exprimé :



« Notre démarche d'aujourd'hui s’inscrit, dans le cadre des actions établies pour l’axe 3 du projet politique de la mandature : « Mener une politique ambitieuse en faveur de l’emploi ».

Cette convention par les orientations et les actions qu’elle déploie est une lumière qui guide nos politiques d’achat vers une performance et une intelligence collective totalement adaptées au développement économique de notre territoire.



Aussi j’invite solennellement l’association SBA à reconstruire un lien encore plus fort avec tous les acheteurs qui se sont engagés à un moment donné à porter très haut le flambeau de la stratégie du bon achat à la Réunion. »

