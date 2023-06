Rubrique sponsorisée Signature de la convention-cadre "Petites Villes de Demain" de la Commune de Trois-Bassins

Par TCO - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 17:26

Mardi 27 juin, la ville de Trois-Bassins était à l’honneur avec la signature officielle de la convention-cadre « Petites villes de demain », à l’occasion du Comité Local de Cohésion des Territoires. « Cette signature constitue un palier important qui marque la concrétisation d’une stratégie territoriale ambitieuse pour les Hauts de l’Ouest », a annoncé le président du TCO, Emmanuel Séraphin.

Cette convention s’intègre en effet dans une démarche communautaire solidaire visant à articuler les stratégies de redynamisation des bourgs des Hauts à celle des villes-relais et des centre-villes du littoral à une échelle intercommunale pour bâtir un projet de territoire et d’aménagement global et cohérent.



Trois-Bassins, 1ère commune réunionnaise à signer la convention-cadre Petites Villes de Demain

Trois-Bassins est la première des 11 communes réunionnaises lauréates du Programme Petites villes de Demain à signer sa convention-cadre depuis le lancement du programme piloté par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires en 2020. De par sa position stratégique, Trois-Bassins constitue un pôle structurant pour l’aménagement et le développement des Hauts de l’Ouest. Elle fait partie, avec la commune de Le Port et son programme Action Cœur de Ville, des locomotives de la démarche d’Opération de Revitalisation de Territoire portée par le TCO à l’échelle intercommunale.



Le programme Petites Villes de Demain permettra de concourir aux objectifs de l’Opération de Revitalisation de Territoire

Le TCO assure la coordination de la démarche d’ORT intercommunale, notamment à travers la mise en réseau des acteurs et gère les outils d’accompagnement financier du Développement Local par les Acteurs Locaux au titre des ITI FEDER et du programme LEADER. Il mobilise les ressources nécessaires pour aider à la réalisation des programmes d’actions définis par les communes dans un souci de cohérence à l’échelle de l’intercommunalité.



C’est à travers les axes prioritaires transversaux que sont l’habitat, le commerce, les services et équipements de proximité et les déplacements, que Petites Villes de demain concourt aux objectifs des l’ORT, façonnera les centres-villes des Bas comme les centres-bourgs des Hauts et contribuera à aménager et revitaliser le territoire de l’Ouest dans sa globalité.



Au dernier Conseil Communautaire du TCO du 26 juin 2023, les élus ont par ailleurs validé l’intégration des communes de La Possession et Saint-Paul à la convention-chapeau ORT. La commune de Saint-Leu qui mène également une étude de modernisation de son centre-ville, devrait également en bénéficier en 2024.



Les Hauts de l’Ouest en chiffres 20 600 hectares, des mi-pentes aux sommets

40% de la superficie de la micro-région Ouest

47 800 habitants

22% de sa population totale de l’Ouest