Signature de la charte des écrivains publics à Saint-Paul

La charte des écrivains publics, qui a été validée au Conseil Municipal le 11 juin dernier, a été signée par le coordonnateur des écrivains publics, Paul Rivière, le vendredi 10 septembre au Bernica. Une réunion présidée par Patricia VALLON-HOARAU CROSSON, élue déléguée à l’Égalité des Droits et à l’insertion sociale, a eu lieu dans la salle de mariage du quartier des hauts de la ville dans le but de restituer le travail d’actualisation de la charte de février 2010.



Les 4 agents communaux qui constituent le service des écrivains publics, dont un coordonnateur, voient leur mission d’accompagnement des administrés dans leurs écrits et démarches administratives, s’orienter vers de plus en plus de dématérialisation. En effet, la nouvelle charte proposée reprend les règles déontologiques initiales de celles de 2010 et les complètent par des articles prenant en compte l’évolution de la législation RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).



Ainsi, le service des écrivains publics s’inscrit parfaitement dans cette évolution et accompagne dorénavant les administrés qui le souhaitent, non seulement dans leurs écrits, mais aussi dans toutes leurs démarches en ligne, souvent indispensables et qui peuvent être parfois l’unique moyen d’accès aux droits.



Pour tout renseignement concernant les disponibilités des écrivains publics, vous pouvez joindre le coordonnateur au 0692.77.08.38