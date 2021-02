Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Signature de la Convention cadre relative au Schéma Départemental des Services aux Familles 2019-2022

Ce lundi 15 février a été signée, à la Cité des Arts, la Convention cadre relative au second Schéma Départemental des Services aux Familles 2019-2022 mis en place par l’Etat, la Caisse d’Allocations familiales, le Département et le Rectorat de La Réunion.



Impulsé par l’Etat dès 2013 et coordonné localement par la CAF, le premier Schéma Départemental des Services aux Familles 2014-2017 (SDSF) a été mis en place dans le but d’améliorer l’efficacité et l’impact des politiques publiques « Petite Enfance », « Enfance », « Jeunesse » et « Cohésion Sociale » sur le territoire et sa population. A l’heure où les préoccupations sociales sont de plus en plus fortes sur l’île, la signature de cette nouvelle convention cadre est l’occasion de dresser un point d’étape sur les actions déjà réalisées et de se projeter sur les actions à venir.



La famille, un enjeu réunionnais de solidarité



Dans un contexte de crise sanitaire et socio économique, les questions de l’efficience de l’action publique au service d’une population largement touchée par le poids de la précarité et de la pauvreté n’ont jamais parues aussi cruciales. Ainsi, la capacité collective à prioriser les interventions, en réponse aux besoins des familles réunionnaises d’une part, et à mutualiser les moyens d’actions dans des délais raccourcis d’autre part, constitue un enjeu de premier plan.



Agir ensemble pour plus d’efficience



Le premier SDSF, dont les résultats ont été félicités, a permis d’augmenter considérablement la capacité d’accueil et de garde des jeunes enfants sur le territoire, avec un nombre d’établissements d’accueil et de crèches qui n’a cessé de croître. Ce schéma, qui a également permis de former un grand nombre de personnes aux différents métiers de la petite enfance, a ainsi vu la création de 120 postes recensés et de 60 emplois pourvus dans le cadre d’un partenariat Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE)/ Pôle Emploi. Sur le secteur de la parentalité, un Observatoire de la parentalité a été créé afin d’évaluer différents dispositifs existant (tels que Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), Les Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) ou encore les Vacances Familles). Il a, de plus, permis la réalisation d’une étude sur la place du père suivie de l’organisation d’ateliers dédiés aux papas mais aussi la mise en place de formations dédiées pour les animateurs afin de mieux répondre aux besoins des familles, des enfants.



Le bilan du premier SDSF à La Réunion est positif, une démarche bénéfique pour les familles. Il a créé pour l’ensemble des acteurs des politiques familiales, l’opportunité de réaliser un diagnostic partagé et d’agir de manière concertée. Aussi, fort de cette dynamique partenariale initiée dès 2013, le périmètre du SDSF s’est progressivement élargi à la prise en compte de l’ensemble des problématiques liées à la petite enfance, à la jeunesse et à la parentalité.



Le second SDSF, toujours plus inclusif et territorialisé



Le schéma mis en place pour la période 2019-2022, plus inclusif et territorialisé, est défini autour de 4 domaines d’actions, la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la cohésion sociale et 4 thématiques prioritaires que sont la lutte contre la pauvreté, la santé et le handicap, le soutien à la parentalité et le langage et la culture. Il a pour ambition d’être un outil de gouvernance partagée, pour consolider le partenariat au croisement des différents plans ou schémas institutionnels déclinant les politiques publiques sociales, médico-sociales, éducatives, culturelles, sanitaires, en faveur des familles. Il sera dirigé par un Comité Départemental des Services aux Familles présidé par le Préfet de La Réunion et ses quatre Vice-présidents que seront le Président du Conseil Départemental, un représentant des Communes et intercommunalités, le Président du Conseil d’administration de la CAF et la Rectrice de l’Académie de La Réunion. Avec pour objectif de s’adapter aux besoins de chaque territoire et de se positionner au plus proche des familles, les différents plans d’actions prévus seront déclinés en fonction de chacun des territoires grâce aux Conventions Territoriales Globales (CTG) sur chaque commune de l’île.



Cette feuille de route partagée, fruit d’un travail collégial, a permis l’émergence de pistes d’actions et d’une volonté commune de faire mieux pour les familles réunionnaises, notamment en matière de protection de l’enfance, de lutte contre les violences, ou encore de cohésion sociale.



Le Département, un partenaire engagé dans la démarche



Le Département de La Réunion, chef de file de l’action sociale, est pleinement engagé dans cette démarche. D’une part, parce que cela touche en grande partie à ses domaines de compétences, la protection de l’enfance, le soutien aux personnes les plus vulnérables, l’accompagnement de la jeunesse et des familles ou encore la culture, tout particulièrement en direction des familles, avec l’accès à ses musées, l’opération « Premières Pages » ou encore toutes les actions menées en lien avec les établissements scolaires. D’autre part, ce schéma s’appuie très largement sur la recentralisation par l’Etat du RSA, dont le Département avait la charge jusqu’à fin 2019. Cette recentralisation a ouvert la voie à de nouvelles perspectives en matière d’accompagnement à l’insertion des plus précaires. Cela a notamment permis la mise en place et l’expérimentation du dispositif R+ qui a démarré en septembre dernier et qui a déjà permis l’entrée dans ce parcours de nombreux réunionnais. Enfin, ce schéma engage la Collectivité puisqu’il a un caractère transversal qui rejoint tout à la fois le plan de lutte contre la pauvreté et la précarité, la stratégie nationale de protection de l’enfance, le plan sénior, le plan logement d’abord ainsi que le plan départemental de relance économique et sociale.





Dans la même rubrique : < > Les Célébrations du Nouvel An Chinois Nouvel an chinois 2021