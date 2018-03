Signature de la Charte du dialogue social

Ce mercredi 14 février, étaient réunis au Palais de la Source, à l’invitation du Président du Département Cyrille Melchior, les représentants du personnel, les directeurs généraux adjoints ainsi que le Directeur Général des Services de la Collectivité.



Cette rencontre avait pour objectif de signer la charte du dialogue social, un engagement pris par le Président dès son accession à la présidence de la Collectivité : "ma volonté est d’instaurer un véritable climat de confiance et de dialogue, des préalables impératifs à la bonne conduite de la Collectivité et par la même, à la bonne mise en œuvre de l’action publique départementale. Je suis conscient des enjeux, des attentes et des défis à surmonter dans une Collectivité comme la nôtre qui gère près de 5400 agents dont près de 3700 titulaires" a-t-il souligné.



La charte, signée par l’ensemble des organisations représentatives de la Collectivité, rappelle les différents principes fondamentaux, la mise en place d’un protocole et des conventions bipartites en faveur des organisations syndicales ; elle précise également les moyens alloués et les champs couvrant la concertation.



"C’est la première fois qu’une telle charte est adoptée par l’ensemble des syndicats. Je formule le vœu que ce dialogue social puisse se poursuivre et s’enrichir dans l’intérêt de la Collectivité et de celui de l’ensemble des agents" a conclu le Président.