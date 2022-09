Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Signature de la Charte d'engagement et de partenariat du Plan Régional pour la Maîtrise des Compétences-Clés À l’initiative de la Région Réunion, la charte d’engagement et de partenariat du Plan Régional pour la Maîtrise des Compétences-Clés (PR2C) a été cosignée ce mercredi 21 septembre par la Présidente de Région, le Préfet de la Réunion, le Département, le Rectorat, l’Université de la Réunion, la DAAF et la Caisse d’Allocations Familiales.

La lecture, l’écriture, le calcul et désormais l’usage du numérique, sont des vecteurs d’intégration, de citoyenneté et de cohésion. Or, 116.000 Réunionnais sont aujourd’hui en situation d’illettrisme, soit 23% de la population. Ce chiffre, trois fois supérieur à celui de l’hexagone, ne peut être considéré comme une fatalité et fait, au contraire, l’objet de la mobilisation de toutes les forces de la nouvelle mandature régionale qui a jugé nécessaire de renouveler la stratégie de la collectivité en matière de lutte contre l’illettrisme.



Cette nouvelle ambition trouve sa traduction dans le Plan Régional pour la Maîtrise des Compétences-Clés (PR2C) proposé par la Région Réunion et établi pour une durée de cinq ans (2022-2027). Ce plan vise à faire acquérir à tous les Réunionnais les compétences utiles à la réussite de leurs projets.

Tout en poursuivant les actions qui auront fait leur preuve, il s’agit d’imaginer et mettre en œuvre des actions nouvelles répondant à plusieurs enjeux :



• l’accompagnement des apprentissages dès la petite enfance.

• le développement du réapprentissage des compétences-clés pour les jeunes de plus de 16 ans en difficulté.

• un soutien renforcé pour l’acquisition de l’autonomie des publics en difficulté et leur insertion sociale et professionnelle.

• la montée des acteurs en compétence et le développement d’une ingénierie d’éducation et de formation tout au long de la vie.

• le pilotage du plan au plus près des territoires.



La signature de la charte marque le commencement d’un nouveau travail collectif qui vise à créer les conditions de réussite du PR2C, à travers la mise en œuvre et le financement des actions, dans le respect des compétences de chacun.



Ce plan régional affirme la volonté de l’ensemble de ses signataires de poursuivre et d’accroître leur investissement auprès d’une partie de la population afin de l’aider à acquérir ce que l’on appelle souvent « savoirs de base » et qui sont en fait les clés de leur autonomie.





