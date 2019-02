Signature de la CIA afin de faciliter l’accès au logement social

Dans le contexte de crise du logement dans l’Ouest, où les prix du foncier et de l’immobilier sont les plus chers de l’île, il est indispensable de faciliter l’accès au logement pour les ménages et d’autre part, de rendre le système d’attribution des logements sociaux plus lisible, transparent et équitable.



De ce fait, le TCO s’est engagé depuis 2016 à porter des responsabilités en matière d’habitat et a ainsi installé la Conférence Intercommunale du Logement.





Faciliter l’accès au logement social



Ce mercredi 27 février 2019, le TCO, l’Etat, la Région, le Département ainsi que les acteurs du logement sur le territoire Ouest, ont signé la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) du Logement Social. Valable jusqu’en 2025, cette convention a pour objectifs de répondre aux problématiques concernant le logement sur le territoire et de remettre les familles demandeuses de logements sociaux au cœur du dispositif.



Cette convention qui a été approuvée par le Préfet de La Réunion fin 2018, permet d’engager une nouvelle démarche sur les attributions qui garantit aux demandeurs :