Signature de l'accord de principe entre la Région Réunion et le TCO pour le déploiement du Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ) Le TCO et ses partenaires visent l'accompagnement de 4000 ménages du territoire de la côte Ouest à horizon 2023, dans le cadre du déploiement du Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ).





À l’occasion de la signature officielle de cet accord, une visite d’un chantier d’Auto- Réhabilitation Accompagnée, porté par les Compagnons Bâtisseurs de La Réunion, a eu lieu sur le quartier de Bois de Nèfles à Saint-Paul. Rendez-vous a été donné chez la famille Élivon qui bénéficie d’un accompagnement spécifique en matière de rénovation énergétique. Dans le cadre du projet BRICOBUS Rural, la famille pourra ainsi profiter de l’installation d’un chauffe-eau solaire et de conseils malins sur les écogestes.



Tout comme la famille Élivon, les habitants du territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) pourront se faire conseiller et accompagner par le TCO via le Service d'Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARÉ). Ce service sera accessible à tous, qu’ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires. Les usagers intéressés pourront, dès 2022, contacter le TCO au 0262 32 12 12 et retrouver plus d’infos sur le site



À l’issue de ce programme, qui pourrait perdurer au-delà de 2023 en fonction de son succès, ce sont 4 000 ménages qui pourraient être accompagnés par le TCO et ses partenaires (Région Réunion, Compagnons Bâtisseurs et Fondation Abbé Pierre).



L’une des priorités du TCO est d’accompagner les ménages dans l’amélioration de leurs conditions de vie, notamment à travers l’amélioration de leur habitat.



Le SARÉ vient compléter les dispositifs déjà mobilisés par le TCO en matière d’habitat : le Plan Intercommunal de Lutte contre l’Habitat Indigne (Guichet Unique des signalements d’habitat indigne, accompagnement des familles au relogement, Fonds Mutualisé pour l’Amélioration de l’Habitat) ainsi que le traitement et le suivi de la demande en logement social (organisation du service d’information et d’accueil, approche territorialisée du Service d’Information et d’Accueil du Demandeur du TCO, service mutualisé avec les communes).



L’ambition du TCO est de développer cette démarche de lutte contre la précarité énergétique, d’accompagner la réalisation des chantiers sur l’ensemble du territoire, dans les Bas et dans les Hauts.



Conduire une politique écologique et solidaire devient incontournable, dans le respect d’un développement durable et compte tenu de la situation sociale du territoire : 40% de la population sous le seuil de pauvreté, environ 6 000 logements indignes recensés, impact des augmentations des prix de l’énergie sur le budget des familles, ...



