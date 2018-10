<<< RETOUR La Réunion Positive

Signature de déclaration d’intention entre Mayotte et La Réunion

Le pilier 7 "Cap sur le monde, cap sur le grand océan Indien" a pour objectif de soutenir l’ouverture internationale et l’insertion de La Réunion dans son environnement régional, à travers la coopération régionale.

Depuis 2010, le Président de Région, Didier Robert entend construire un nouveau modèle de développement économique et social qui repose en grande partie sur la capacité de notre île à s’ouvrir au monde et à innover dans les domaines aussi stratégiques comme le tourisme, l’énergie, la pêche, l’agroalimentaire, la culture, la recherche et l’innovation, l’économie, la santé, la formation ou encore l’éducation...



Et pour ce faire, La Région Réunion s’appuie sur l’encadrement du programme de coopération territoriale INTERREG V océan Indien 2014-2020, dont elle est autorité de gestion. En ce sens, et dans le cadre d’une démarche volontariste, le Conseil Départemental de Mayotte souhaite exercer la mission d’autorité de gestion des fonds structurels et d’investissements européens (FESI) à compter de 2021 et mènera des travaux pour sa future organisation. Cette démarche intègre notamment un programme de formation de ses agents ainsi qu’une démarche de contractualisation avec la Région Réunion.

C’est dans ce cadre, que le Président du Conseil Départemental de Mayotte a sollicité un accompagnement de la Région Réunion. Démarche à laquelle lePrésident de la Région Réunion a répondu très favorablement.



La Région Réunion qui est devenu un acteur actif de la coopération régionale dans l’océan Indien, entend pleinement exercer son rôle et ses compétences en la matière.



L’objectif du Conseil Départemental de Mayotte est de bénéficier d’un accompagnement dans le domaine de l’expertise, de la formation dans des domaines d’intérêt commun dont la gestion de fonds structurels. La Région Réunion est résolue, en fonction des besoins et de sa capacité à apporter son appui et à l’inscrire dans le cadre d’une stratégie de coopération partagée et durable.



C’est pourquoi, le Président de Région, Didier Robert, s’est rendu à Mayotte hier, mardi 09 octobre 2018.



Ce déplacement du Président Didier Robert à Mayotte s’inscrit dans la mise en oeuvre d’un partenariat entre les deux collectivités, une déclaration d’intention de coopération a été signée en présence du Préfet de Mayotte Dominique Sorain et du Président du Conseil Départementale, Soibahadine IBRAHIM RAMADANI.



Le Conseil Départemental de Mayotte et Le Conseil Régional de La Réunion, par cette signature de la déclaration d’intention de coopération, posent la première pierre de leur collaboration et scellent leur volonté de l’inscrire dans le cadre d’un partenariat institutionnalisé.



La prochaine étape est la signature de la convention de partenariat institutionnel au titre d'un appui technique et d'un accompagnement organisationnel et méthodologique à la gestion des programmes européens ; convention que chacune des deux collectivités aura à soumettre pour validation à leurs instances compétentes et dont la signature est prévue mi décembre à La Réunion.

