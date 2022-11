Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Signature de conventions avec les Comores : "Nous croyons en l’océan Indien des solutions", dixit Cyrille Melchior

Près de 10 ans après les premiers accords de partenariat conclus avec les 3 gouvernorats de l’Union des Comores, le Président du Département Cyrille Melchior a signé ce 8 novembre, le renouvellement de ces conventions de coopération avec les gouverneurs : Sitti Farouata Mhoudine de La Grande Comore; Chamsidine Anissi d’Anjouan et Saïd Fazul Mohamed de Mohéli. La sécurité alimentaire à travers le développement rural et l’agriculture familiale

Le médico-social avec l’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées,

La lutte contre les violences faites aux femmes,

La protection maternelle et infantile

L’éducation, la Culture et le Sport avec la formation d’animateurs sportifs et socio-culturels

L’insertion via les résidences de savoir-faire dans le domaine de l’artisanat, l’insertion sociale et professionnelle des femmes victimes de violences

L’appui institutionnel à travers le renforcement des compétences des cadres des collectivités

Le développement touristique durable favorisant le tourisme rural,

Le développement des énergies renouvelables… Concernant la promotion des échanges sportifs dans l’océan Indien, le président Cyrille Melchior a noté que : « Le sport est vecteur d’échanges et de partage de valeurs universelles. Le Département renforce alors ses échanges sportifs avec un programme « Sport et Développement » destiné à favoriser l'insertion de publics prioritaires ainsi que le développement local. Le projet « boxe éducative et professionnelle aux Comores» s'inscrit dans le cadre de ce dispositif ».



Le Président a ainsi fait référence à un projet cofinancé par le Département et porté par le Comité Régional de Boxe et l'Association Sportive Portoise de Boxe Anglaise (ASPBA) avec pour objectif de former et de sensibiliser les jeunes à la pratique éducative de la boxe, en lien avec la Fédération comorienne de boxe.



En présence des dignitaires comoriens, du conseiller diplomatique du Préfet, du vice-président du Département Gilles Hubert et de la Conseillère départementale Adèle Odon, Cyrille Melchior a déclaré que : « Ces projets que nous portons collectivement illustrent notre volonté et notre conviction communes qui se concrétisent en une réalité porteuse d’espérance et de résilience, pour nos territoires et nos populations. Les élus de notre assemblée et moi-même croyons intimement en l’océan Indien des solutions ». Plusieurs secteurs prioritaires sont inscrits dans les conventions, en particulier :Concernant la promotion des échanges sportifs dans l’océan Indien, le président Cyrille Melchior a noté que : « Le sport est vecteur d’échanges et de partage de valeurs universelles. Le Département renforce alors ses échanges sportifs avec un programme « Sport et Développement » destiné à favoriser l'insertion de publics prioritaires ainsi que le développement local. Le projet « boxe éducative et professionnelle aux Comores» s'inscrit dans le cadre de ce dispositif ».Le Président a ainsi fait référence à un projet cofinancé par le Département et porté par le Comité Régional de Boxe et l'Association Sportive Portoise de Boxe Anglaise (ASPBA) avec pour objectif de former et de sensibiliser les jeunes à la pratique éducative de la boxe, en lien avec la Fédération comorienne de boxe.En présence des dignitaires comoriens, du conseiller diplomatique du Préfet, du vice-président du Département Gilles Hubert et de la Conseillère départementale Adèle Odon, Cyrille Melchior a déclaré que : « Ces projets que nous portons collectivement illustrent notre volonté et notre conviction communes qui se concrétisent en une réalité porteuse d’espérance et de résilience, pour nos territoires et nos populations. Les élus de notre assemblée et moi-même croyons intimement en l’océan Indien des solutions ».





Dans la même rubrique : < > Commission permanente du Conseil départemental Mercredi 9 novembre 2022 La flamme du soldat inconnu au Jardin de l’Etat