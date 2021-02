Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Signature de convention entre la Région et la commune de Sainte-Marie Plan de Relance Régional / soutien aux collectivités

L’équilibre du territoire réunionnais est un enjeu important qui passe aussi par le développement des communes à travers des programmes d’aménagement propres à chaque ville. Une démarche qui se traduit par l’implantation d’équipements structurants ou de proximité dans les quartiers.



Le contexte de crise sanitaire a, par ailleurs, conduit la Région à renforcer un Plan de Relance Régional Local Lé Vital pour répondre aux urgences et conforter la dynamique de chantiers et de soutien aux filières locales.





Renforcer l’attractivité et le rayonnement régional du territoire de Sainte-Marie tout en répondant aux besoins en proximité de la population



La Ville de Sainte-Marie compte plus de 34 230 habitants et se tourne résolument vers l’avenir en faisant le choix de développer des grands pôles d’activité économique en partenariat avec des opérateurs privés et des acteurs institutionnels tels que la Région. Le projet d’aménagement et de développement durable de la Ville s’articule autour de 3 axes :



amplifier le développement économique sur son territoire,

offrir des équipements de proximité publics de qualité favorisant le vivre ensemble (écoles, équipements sportifs),

préserver les ressources naturelles et favoriser l’économie des ressources.



Ce partenariat permettra également de fluidifier et de sécuriser la circulation sur le territoire de la commune en coordination avec les projets d’aménagements et de développement économique, notamment ceux en cours sur le secteur de la Mare et de Duparc/Gillot. La commission permanente du 27 octobre 2020 a voté quatre projets d’aménagement présentés par la ville de Sainte-Marie dans le cadre d’un appel à projets pour un montant global de 487 778 € : la modernisation de la voirie sur le site de cité Geslin et de la Réserve, les travaux d’aménagement d’un espace public à Monte Sano, les travaux de la Cité administrative pour la création de locaux supplémentaires en adaptation aux mesures COVID. Par ailleurs, la mobilisation d’une enveloppe de 3 M€ sur les fonds européens permettent de soutenir deux projets en cours portés par la CINOR : l’aménagement de l’aire de loisirs de Bois Madame et le réaménagement + l’extension du port de Sainte-Marie.



La commune de Sainte-Marie et la Région Réunion s’engagent ainsi à renforcer l’attractivité et le rayonnement régional de la Ville tout en répondant aux besoins en proximité de la population.



« Faire de Sainte-Marie une commune à la hauteur des nouveaux enjeux économiques, écologiques et sociaux, c’est ce que nous voulons. Je souhaite que Sainte-Marie devienne une ville nouvelle placée sous le signe du dynamisme économique où il fait bon vivre. Nous avons la chance de pouvoir travailler main dans la main avec la Région, au service des habitants. Telle est la clé de voûte de notre partenariat. »

Richard NIRLO, Maire de Sainte-Marie



« Sainte-Marie compte une ambition, une volonté partagée pour un projet de développement qui répond à une forte croissance de sa population. Cette démarche s’inscrit dans une cohérence de politique publique entre la collectivité régionale et la commune car le développement de La Réunion passe par notre capacité à travailler ensemble. Elle est d’autant plus importante car la crise sanitaire que nous traversons engage plus de responsabilités pour ne pas subir la crise économique. Le Plan de Relance doit être une réponse forte aux côtés des partenaires ».

Didier ROBERT, Président de la Région Réunion

