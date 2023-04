Communiqué Signature de convention entre l'Université de La Réunion, la CGSS et l'EN3S

L'Université de La Réunion, la CGSS et l'EN3S ont signé une convention afin de favoriser la parcours étudiant vers les métiers de la sécurité sociale. Par Zinfos 974 - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 17:20

Un engagement fort : Soutenir la vocation des étudiants intéressés par les métiers de la Protection Sociale par un dispositif d’accompagnement des futurs talents de l’Université de La Réunion Ce 24 avril 2023 dans les locaux de l’Université de La Réunion, M. Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université de La Réunion,

M. Benoît SERIO, Directeur Général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, ont signé une convention visant à développer un partenariat en matière d’information, de formation et de professionnalisation des étudiants qui s’orientent vers les métiers de la Sécurité Sociale. Est ainsi déterminé le cadre d’intervention de chaque partenaire, les modalités d’organisation, d’animation et de suivi du dispositif au profit des étudiants, notamment de Mme Angélique JOSSERAND représentant M. Dominique LIBAULT, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S)M. Benoît SERIO, Directeur Général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, ont signé une convention visant à développer un partenariat en matière d’information, de formation et de professionnalisation des étudiants qui s’orientent vers les métiers de la Sécurité Sociale. Est ainsi déterminé le cadre d’intervention de chaque partenaire, les modalités d’organisation, d’animation et de suivi du dispositif au profit des étudiants, notamment de la Prépa Talents du service public. L'Université de La Réunion est la seule université ultramarine à proposer trois classes PrépaTalents, en licence d'administration publique, en master d'économie appliquée et en master de droit public.

Plusieurs axes de partenariat ont ainsi été définis : • L’information des étudiants sur les métiers de la Sécurité sociale à travers les « Journées métier » de l’Université de La Réunion

• La participation des cadres de la Sécurité sociale de la région à l’animation des conférences de l’Université

• La préparation au concours d'entrée à l'EN3S des étudiants des Prépa Talents de l’Université de La Réunion

• L’ offre de stages et l’accueil en alternance des étudiants. Cette collaboration est bénéfique pour les co-contractants qui souhaitent développer ou renforcer des liens privilégiés entre eux. Elle sert aussi les intérêts du territoire de la Réunion et de la région Océan indien, riches de talents qui ne demandent qu’à s’épanouir. Ce 24 avril 2023 dans les locaux de l’Université de La Réunion,