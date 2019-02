Signature de convention de partenariat entre la Région Réunion et la Région île-de-France

La Région Île-de-France est une grande région ultra-marine dans laquelle 800 000 Ultramarins dont plus de 30% des Réunionnais de l’hexagone y vivent et travaillent. Ils contribuent ainsi largement à la réussite de la première région d’Europe.Le Président de la Région Réunion Didier ROBERT, la Présidente de la Région Île-de-FranceValérie PECRESSE et le Vice-président Patrick KARAM souhaitent, à travers cette convention de partenariat, renforcer les échanges et l’aide mutuelle entre les deux Régions, ainsi que leurs actions envers les Réunionnais installés, ou de passage en Île-de-France.Elles entendent se mobiliser afin de soutenir les initiatives et de développer des dispositifs. Afin de rapprocher les acteurs Franciliens et Réunionnais, elles travailleront ensemble dans plusieurs domaines de l’action et de l’expertise régionale notamment en matière :de la Culture : mobilité artistique, soutien à la structuration des arts visuels, soutien aux créateurs…du sport : accueil de délégations sportives, soutien à l’employabilité des sportifs réunionnais…de la citoyenneté, égalité et solidarité : situation d’urgence, soutien des associations, lutte contre les discriminations, continuité territoriale…de l’aménagement : expertise sur les sujets des énergies renouvelables…de la santé : prévention santé des jeunes, égalité femme-homme et lutte contre les violences faites aux femmes...