Signature de convention avec pôle emploi - 13 février 2018

Le Président du Département Cyrille Melchior a reçu ce mardi 13 février Michel Swieton, directeur de Pôle emploi Réunion. A l’occasion de cette rencontre, une convention de partenariat entre le Conseil départemental et Pôle Emploi a été signée. Ce protocole a pour objectif de dynamiser l’usage des clauses d’insertion dans les marchés publics départementaux.



Au regard de leurs missions respectives, le Département, acteur majeur du développement local, et Pôle Emploi, opérateur national de référence assurant les missions de service public de l’emploi, ont un objectif commun : la lutte contre le chômage et la précarité.

Cette signature permet ainsi de créer un cadre propice à l’essor de l’insertion sociale dans la commande publique départementale.