Signature de convention - Classe de défense - Lycée Lepervanche - Astrolabe

Le dispositif des "classes de défense" permet à des classes de collèges et de lycées d’être parrainées par une unité militaire incarnant ainsi la vitalité du lien armées-jeunesse à travers l’ensemble du territoire. Il témoigne de la mobilisation de l’ensemble des armées, directions et services pour les actions interministérielles en faveur de la jeunesse avec un triple objectif : contribuer à la cohésion nationale, promouvoir l’esprit de défense et garantir l’attractivité des métiers des armées.



Il s’agit de la 20ème classe de ce type à La Réunion, la première issue dans un lycée professionnel. 432 élèves sont inscrits au sein de ces classes défense. C’est un dispositif basé sur le volontariat, avec une heure trente prévue par semaine.



« Nous avons fait de l’éducation le pilier de notre projet régional. Nous avons pris des engagements forts pour contribuer à hisser chaque élève au plus haut de ses capacités afin de lui donner les plus grandes chances de réussite scolaire, de poursuite d’études, d’insertion professionnelle et d’épanouissement dans la vie.



Nous avons choisi de croire en notre école.



Une école du savoir, de l’élévation de chacun et de la solidarité. Une école qui se donne évidemment l’ambition de l’excellence, mais qui se donne surtout l’ambition de l’excellence pour tous.



Tous nos efforts sont aujourd’hui mobilisés pour la nécessaire revalorisation des filières professionnelles. Penser l’avenir, c’est continuer d’offrir à la jeunesse réunionnaise de nouvelles formations au travers desquelles elle pourra s’épanouir et trouver sa place et son utilité dans la société.



Il nous faut collectivement faire preuve d’innovation et d’inventivité. Et c’est bien toute la raison d’être de ces classes défenses à la pédagogie particulièrement audacieuse. Deux mondes s’y côtoient. D’une part, celui de la jeunesse, des futurs citoyens en quête de repères. D’autre part, des adultes, des citoyens engagés au service de leur pays avec abnégation et professionnalisme.



De leurs rencontres passionnantes naîtront pour nos jeunes, j’en formule le vœux, de nouvelles façons d’apprendre qui seront de précieux atouts vers leur émancipation.



Défendre la liberté des peuples et défendre la démocratie.



Il n’y pas plus bel exemple pour nos lycéens que d’être aux côtés des hommes et des femmes qui assurent la paix dans notre pays, ceux qui en ont fait leur métier, leur vocation. »



Evelyne CORBIÈRE