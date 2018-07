Signature de Pacte de Solidarité Territorial au Port

Un dispositif doté d’un budget total de 90 millions d’euros réparti entre les 24 communes de l’île.

Un pacte signé pour la période de 2018 à 2020 qui représentera plus de 3 millions d’euros de budget d’investissement auxquels s’ajouteront 600 000 euros de budget de fonctionnement. 13 projets d’investissement en faveur de la ville du Port vont bénéficier de ce Pacte de Solidarité Territorial.



Cyrille MELCHIOR - Président du Département : « Je suis heureux comme je l’ai dit d’être ici au Port parce que c’est une commune qui porte un dynamisme économique mais en même temps comme toutes les communes, elle aussi, elle connaît des difficultés d’ordre sociales et il nous appartient de mutualiser nos moyens, de renforcer l’efficacité de nos actions, c’est pour cela que je signe cet après-midi avec beaucoup de plaisir ce pacte avec Monsieur le Maire de la commune du Port. »



Olivier HOARAU - Maire du Port : « Ce Pacte de Solidarité signifie que on va pouvoir figer une enveloppe à la fois en investissement et en fonctionnement parce que c’est important aujourd’hui de contractualiser entre collectivités compte tenu de la situation nationale où le gouvernement est en train de ratiboiser sur l’AAH, en train de ratiboiser sur l’accession à la propriété donc voila, là où on doit mettre l’accent, là où on doit mettre la priorité. C’est ce quoi fait, c’est ce qu’on a fait avec ce Pacte de Solidarité. »



Sergio ERAPA - Conseiller Départemental : « Ce Pacte de Solidarité Territorial viendra renforcer notre CCAS et ça viendra aussi compléter la convention 4 qui a été mise en place très récemment c’est à dire en 2017. C’est un outil d’ordre sociétal et social en faveur des personnes démunies. Voila aujourd’hui cette signature, on a montré l’importance et l’intérêt de cet outil en faveur de ce public qui en a vraiment besoin, effectivement au Port, la population en a vraiment besoin pour subvenir à ses besoins quotidiennement. »



Les élus se sont ensuite rendu à la maison des séniors du Port qui grâce au Pacte de Solidarité Territorial mettra en place un projet d’accessibilité numérique en faveur des personnes âgées.