Signature de Convention entre la Région Réunion et l’AFD

L’AFD considère d’abord le potentiel de développement de projets avant le financement. Nous sommes une maison d’ingénieurs. L’AFD recherche des solutions de développement durable. Aujourd’hui on signe un financement de 150 000€ destiné à étudier les voies de développement régional basé sur 3 points :

élaboration d’un plan solaire,

prospective sur les gisements en ressources en bio-masse,

identification des bases d’un futur plan vert de l’hydrogène. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie est le premier pas vers le verdissement du mix électrique réunionnais."

Pour la Présidente de Région, Huguette BELLO, "le partenariat entre l’AFD et la Région est historique. Dans ce contexte marqué par le changement climatique, les objectifs du développement durable sont encore plus d’actualité. La Région Réunion a fixé 2 caps stratégiques, tout d’abord l’insertion de La Réunion dans son environnement géographique immédiat et de tendre vers l’autonomie énergétique à l’horizon 2030.""L’AFD n’est pas une banque comme les autres", selon Marie-Pierre NICOLLET. "Pour Jean-Pierre CHABRIAT, "cet accompagnement, ce partenariat avec l’AFD prend tout son sens. Notre objectif, c’est d’avoir une île résiliente, ouverte au monde, qui s’ouvre vers son économie bleue. On parle de 87% de dépendance énergétique à La Réunion. Je crois en l’autonomie énergétique. Nous n’avons pas le choix. Nous devons respecter notre environnement et notre île. Pour tracer cette feuille de route, nous menons de nombreux travaux et ateliers dans le cadre du Plan Solaire Régional avec les acteurs économiques pour bien dessiner l’objectif : l’autonomie énergétique et l’emploi. Le Plan Solaire sera complété par un plan de développement de l’énergie marine. Nous souhaitons également que les gisements de biomasse soient localisés autour de notre île. Nous devons porter une attention particulière au bilan carbone. Nous souhaitons un développement vertueux, harmonieux et plus juste de La Réunion."