Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Signature de Convention AKTO/Région Dans la salle Pavageau à l’Hotel de Région, s’est tenue ce mercredi 25 mai une signature de convention de partenariat entre le l’Opérateur de Compétences AKTO et la Région Réunion. Madame la Présidente de Région, Huguette BELLO, s’est réjouie de ce nouveau partenariat, qui replace la Région Réunion comme un acteur clé dans l’accompagnement de la collectivité en matière d’orientation professionnelle, de formation et de l’apprentissage. Etaient présents la Vice-Présidente Karine NABENESA, déléguée à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage, Laurent BARTHELEMY, Vice-Président d’AKTO, Jamil AIT-IDIR, Administrateur d’AKTO, la direction nationale et régionale d’AKTO, ainsi que des partenaires du milieu de la formation et de l’apprentissage.





Cette convention s’appuiera sur 4 axes :

contribuer à l’amélioration de l’offre de formation en apprentissage

contribuer à une meilleure orientation et valorisation des métiers

mettre en place un observatoire territorial des métiers et des besoins en compétences

créer un parcours d’insertion et d’accès à l’emploi, notamment pour les publics les plus éloignés de l’emploi



« Notre voulons faire de la formation un levier de développement et d’émancipation pour notre territoire et les Réunionnais.es. Le 16 mars dernier, la Présidente de Région signait le PACTE. Nous franchissons une nouvelle étape avec cette signature de convention, qui nous permettra d’être au plus près des besoins en compétences des entreprises. Nous voulons former plus, former mieux, former juste. Notre ambition cette année est d’offrir 4000 places de formations au titre du PACTE, pour les publics en recherche d’emploi. Cette convention est un premiers pas. » Karine NABENESA



