Communiqué Signature de 23 jeunes engagés armée de Terre

Dans le cadre du recrutement armée de Terre, des jeunes engagés se sont envolés pour la métropole le mercredi 09 décembre 2021 au soir afin d’honorer leur contrat et surtout de commencer une belle carrière au sein de notre institution,



Au premier rang national des recruteurs pour les 18 – 25 ans, l’armée de Terre est un partenaire majeur des jeunes dans la bataille pour l’emploi.

Bien plus qu’un métier, l’armée de Terre offre de vraies perspectives de parcours professionnel et d’expérience de vie aux jeunes français de tout niveau scolaire. Cette année, ce sont ainsi 16 000 nouveaux soldats qui rejoindront leur premier régiment d’affectation. Par N.P - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 14:35

Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de La Réunion, a organisé, le 08 décembre 2021, une signature de contrat d’engagement en présence du chef de CIRFA de La Réunion.



Soucieuse de participer à la promotion de l’égalité des chances, l’armée de Terre agit pour optimiser le recrutement des jeunes français originaires d’Outre-mer et notamment en océan Indien. C’est dans ce contexte que 23 jeunes volontaires ont signé leur premier contrat d’engagement dans les locaux du CIRFA de Saint-Denis sous l’autorité de l’Adjudant Johan, chef du centre.



Parmi ces nouveaux frères d’armes, Yann et Vincent au 1eRCP (infanterie aéroporté), Ryan et Benjamin au 7eBCA (infanterie troupes de montagnes), Jordan, Robin et Donovan au 2eRIMA (Troupes de Marines), Sidjidane au 1eRTP (Log aéroporté), Dylan, Logan et Lorenzo au 121eRGT TRN, ainsi que Lorian, Erwan et Bryians au 511eRGT TRN pour la logistique, Eloïse au 5eRD en que Combattante des SIC, Océane au 7eRGT MAT en tant qu’assistant administratif, Jean-Allan et Nicolas au 54eRA (Artillerie), Brandon au 4eRCH (Cavalerie Blindée), Florian et Stéphanie au 40eRGT TRS, ainsi que Daniel au 53eRGT TRS pour les transmissions (Combattant des SIC), et enfin Florian qui intègre les Pompiers de Paris (BSPP).





