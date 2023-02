CCIR Signature d'une lettre d'intention commune CCIR / CIVIS / CCI France

Par CCIR - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 11:34

Ce mercredi 1er février, Monsieur Alain DI CRESCENZO, Président de CCI France, Monsieur Jean-Pierrick ROBERT, Président de la CCI Réunion et Monsieur Stephano DIJOUX, Représentant de Monsieur Michel FONTAINE, Président de la CIVIS ont été reçu dans les locaux de la société de traitement de verre (STS CVD) à Pierrefonds dans la ZAC Roland Hoareau de Monsieur FREGENCE, que nous remercions pour ses explications et son chaleureux accueil. Cette visite a permis la signature d'une lettre d’intention commune entre les présidents, de la CCI REUNION, de la CIVIS et de CCI France visant à mettre en œuvre à travers des conventions cadre ultérieures, des actions conjointes pour renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire intercommunal. Parmi les objectifs définis, on note la volonté conjointe d’impulser et de faciliter la structuration de filières porteuses ou encore d’améliorer les parcours vers l’insertion à l’emploi. Cette rencontre fût l’occasion de réaffirmer l’ambition partagée et de définir des nouveaux axes de coopération pour la réussite de La Réunion et de ses acteurs économiques. Cette rencontre fût l’occasion de réaffirmer l’ambition partagée et de définir des nouveaux axes de coopération pour la réussite de La Réunion et de ses acteurs économiques.