Communiqué Signature d'une convention entre l'Académie de La Réunion, le Comgend et l'Association des Cadets

Ce jeudi 28 avril, le général Poty, commandant la gendarmerie de La Réunion, recevait à la caserne Vérines de St-Denis Madame Manès-Bonnisseau, Rectrice de l'Académie de La Réunion et Monsieur Licette, Président de l'Association des cadets de la Gendarmerie de La Réunion, pour procéder à la signature d'une convention tripartite dans le cadre de la classe des "cadets lycéens", indique la gendarmerie de la Réunion sur sa page Facebook :

"À La Réunion, une session des "cadets lycéens" se déroule chaque année d'octobre à juillet. La formation permet :

- D'offrir une possibilité d'insertion à des jeunes femmes et jeunes hommes, âgés de 17 à 19 ans, sélectionnés par les chefs d'établissements scolaires partenaires.

- De développer leurs capacités morales, intellectuelles et physiques au travers de projets collectifs, d'actions citoyennes, d'activités sportives et militaires.



Les engagements pris par les trois partenaires dans le cadre de cette convention étaient primordiaux :

- La recherche et le suivi des candidats pour l'Académie de La Réunion

- La mise à disposition de personnels de la réserve et de l’active, de véhicules et d’infrastructures pour le ComgendRE

- L'organisation de la formation et la recherche de financements publics et privés permettant le fonctionnement des activités pour l’Association des cadets de la gendarmerie de La Réunion

- La rencontre de ce matin a également permis de faire un bilan sur:

- Le premier stage bloqué de la session 2021/2022 qui s'est déroulé du 21 au 25 mars 2022 dans un camp de toile à la caserne Lambert de Saint Denis

- La journée du 9 avril 2022 pendant laquelle nos cadets ont réalisé une action citoyenne au profit du Centre Hospitalier de Saint-Pierre (nettoyage de différents zones aux abords immédiats de l'établissement)



Prochainement, les cadets lycéens participeront à la cérémonie du 8 mai à Saint-Pierre et se rendront l'après-midi dans un parc du Sud de l'île pour un moment sportif de cohésion.



Force et honneur à nos courageux cadets! Et merci à l'Académie de la Réunion et à l'Association des Cadets de la Gendarmerie de La Réunion pour leur implication et leur accompagnement dans ce projet !"







